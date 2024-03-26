Как Казахстану увеличить долю ВИЭ в производстве электроэнергии

В ближайшие годы республике необходимо довести долю ВИЭ в общем объеме произведенной электроэнергии до 15% к 2030 году, в настоящее время эта цифра около 6%. Помимо решения вопроса дефицита электроэнергии, данный тренд дает шанс для развития отечественного производства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Михаил Шаповалов

По данным Минэнерго, в Казахстане работает 220 электростанций общей установленной мощностью 20,4 ГВт, однако они имеют 56% износа. Максимальная нагрузка в энергосистеме достигает 16,6 ГВт при максимуме генерации в 15,1 ГВт.

За 2023 год в стране было выработано 112,8 млрд кВтч электроэнергии при объеме потребления в 115,1 млрд кВтч. Часть потребности была закрыта за счет импорта 3,4 млрд кВтч, а также Казахстан и сам экспортировал 1,4 млрд кВтч.

На начало текущего года в республике работало 144 объекта ВИЭ общей мощностью 2,9 ГВт, в том числе 45 солнечных электростанций на 1,2 ГВт, 39 гидроэлектростанций на 270 МВт, 57 ветровых электростанций на 1,4 ГВт и три биогазовые электростанции на 1,8 МВт.

По планам Минэнерго, до 2035 года в Казахстане будет введено проектов ВИЭ через аукционы на 6,7 ГВт, крупных проектов ВИЭ – на 5 ГВт.

Производители оборудования для ВИЭ и их потребители обменялись мнениями в ходе круглого стола «Достижения и новые технический решения поставщиков сектора возобновляемых источников энергии», который прошел при поддержке Ассоциации ВИЭ Qazaq Green и глобального проекта GIZ «Развитие потенциала в области климатической политики в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии» (CDCP).

Председатель совета директоров ассоциации ВИЭ Qazaq Green Нурлан Капенов, открывая дискуссию, отметил, что глобальный проект GIZ «Развитие потенциала в области климатической политики в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии» (CDCP) проходит в рамках разработки стратегии по достижению Казахстаном углеродной нейтральности.

Директор компании Umai R&D Адильбек Тажибаев рассказал о том, какой вклад в развитие ВИЭ может внести компания Alageum Electric, которая производит трансформаторы и другое электрооборудование.

«Umai R&D - это научный центр. Основным бизнес-партнером является Alageum Electric, которая является крупной энергетической компанией. В составе холдинга есть 12 действующих заводов, проектные институты и научные центры. Основным заводом является Asia Trafo, находящийся в Шымкенте», - сказал он.

Alageum Electric может оказывать ВИЭ и другим потенциальным клиентам работы под ключ, включая научно-исследовательские работы, производство, монтаж, пусконаладочные работы по поставленному оборудованию и последующий сервис. Основной продукцией холдинга являются различные трансформаторы, реакторы. С помощью лицензионного программного обеспечения разрабатывается конструкция трансформатора, а также проводятся расчеты.

«Перед началом производства мы уже знаем состояние трансформатора и из сотни вариантов выбираем самую оптимальную конструкцию. Потом уже передается на производство. Основные партнеры – KEGOC, «Казахстан Темир Жолы», ERG. Alageum Electric экспортирует свою продукцию в 19 стран мира», - отметил Тажибаев.

После того как заказчик остановил свой выбор на определенных трансформаторах, и они были спроектированы, соответствующая продукция производится на современном европейском оборудовании. Также производится резка электротехнической стали, шихтовка, сборка остова самого трансформатора, изготовляется обмотка.

«Мы сами делаем из катанки провода нужного сечения. Из этих проводов сами производим обмотку – сами мотаем. В последующем уже сушка обмоток. Есть специальная печь для сушки обмоток, которая работает в трех режимах. Во время сушки мы можем уже прессовать. Следующий этап – это уже сборка активной части, которая собирается и вместе сушится», - сказал он.

Сушка позволяет полностью удалить влагу из трансформатора. Сварочные работы проводят сварщики, имеющие международные сертификаты. Также проводятся работы с маслом и покраской поверхности. В цехе сборки помимо собственно сборки трансформатора заливается трансформаторное масло под вакуумом и обрабатывается.

После этого продукция проходит испытания.

«У нас имеется аккредитованная испытательная лаборатория, которая полностью оснащена немецкими испытательными системами. Испытательная лаборатория полностью экранирована…. Это позволяет нам измерять частичные разряды трансформатора. И у нас имеется сервисно-монтажная организация, которая производит доставку, монтаж на объекте, пуско-наладочные работы полностью. Наши трансформаторы устанавливаются на всех объектах энергосистемы Казахстана, в том числе ВИЭ», - отметил он.

Тажибаев пригласил посетить казахстанские заводы, чтобы своими глазами увидеть реальный полный цикл производства. По его словам, компания заинтересована работать в секторе возобновляемой энергетики.

Глава ассоциации Qazaq Green обратил внимание участников рынка, что Казахстан входит во Всемирную торговую организацию, взяв на себя обязательства по недискриминационному доступу продукции иностранных производителей на свой рынок.

В качестве примера того, как иностранные компании могут успешно работать на казахстанском рынке, он привел компанию Huawei. Региональный директор компании Photomate (партнер Huawei по солнечной энергетике с 2016 года, присутствует в 23 странах) в Казахстане Михаил Алексеев отметил, что Huawei в последние восемь лет является мировым лидером по поставкам инверторов, в том числе в нашу страну.

«Непосредственно в Казахстане, в Центральной Азии на Huawei построено уже довольно много проектов. Возможно, даже многие присутствующие в зале участвовали в них. Это такие проекты как Гульшат в Караганде, проект на 50 МВт в Туркестане и проект на 100 МВт Нур-Навои в Центральной Азии. Все станции промышленного масштаба построены буквально за последние несколько лет», - сказал он.

Huawei производит инверторы, трансформаторные подстанции, системы накопления энергии и другое оборудование для ВИЭ.

«Сейчас набирает обороты именно система накопления энергии. Можно изготовить для любого сектора: домашние системы, коммерческие и промышленные системы. Если мы говорим про тренды и современные технологии в фотовольтаике – одна из тем, которые еще другие производители не повторили, это защита на стороне постоянного тока, то есть Huawei проанализировал, что порядка 70% отказов происходит на стороне постоянного тока, и чтобы защитить оборудование встроили систему, которая называется SSLD. Она анализирует наличие каких-то неисправностей на стороне панели и отключает инвертор, тем самым повышая безопасность станции», - отметил Алексеев.

В частности, такой технологией обладает последний инвертор Huawei для промышленного сегмента на 330 КВт. При этом в определенных ситуациях ВИЭ может вырабатывать даже больше электроэнергии, чем первоначально обещал производитель.

«В прошлом году реализовали 5 МВт для ТОО «Медная компания Коунрад». Хочу обратить внимание, что, несмотря на то, что сейчас зима и, казалось бы, инсталляция довольно низкая. Один из примеров – станция при номинальной мощности 4,77 МВт вырабатывает 5 МВт, хотя, казалось бы, зима. То есть мы видим, что причина в снегу, то есть в высокой отражающей способности, плюс сильный ветер, который снижает температуру на поверхности панели. И у нас выработка получается за счет обратного температурного коэффициента даже выше, чем номинал станции», - сказал он, отметив, что даже в регионах с холодной зимой можно строить эффективные солнечные станции.

По его словам, в Европе стали популярными системы накопления энергии, в частности на 200 кВтч. Photomate установила такую с функцией «бэкап» в своем чешском тренинг-центре. Если происходит отключение сети, то система накопления подхватывает процесс электроснабжения и не дает отключить электроэнергии.

Алексеев сообщил, что в Чехии большой спрос на такие системы – в этом году ожидается продать около 300-400 таких накопителей. В Казахстане также прогнозируется спрос на такие системы.

«Как раз-таки для поддержки частоты в сети. Это как частная услуга. Любая компания может купить себе накопитель и условно местному KEGOC продавать услугу регуляции частоты. Срок окупаемости у них на сегодняшний момент где-то два-три года. При таком сроке естественно, что большое количество инвесторов пытается зайти на этот рынок», - отметил он.

Кроме того, компания предлагает более мощные системы накопления энергии на 2 МВтч. Всего компания реализовала инверторов более чем на 15 ГВт.

«Надеюсь, что в будущем мы сможем применить в Казахстане системы накопления электроэнергии. Очень хорошее решение у Huawei есть 2 МВт системы накопления контейнерного типа – готовое решение. Мы их даже презентовали в KEGOC, чтобы как пилотные проекты на подстанциях установить 2 МВт, чтобы нивелировать пики», - отметил в связи с этим Нурлан Капенов.

Управляющий директор Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Жакып Хайрушев сообщил, что НПП достигла договоренности с компанией Qarmet по приоритетной поддержке казахстанских товаропроизводителей. «Атамекен» также провел анализ всего процесса, в ходе которого теряется поддержка отечественных товаропроизводителей. По его словам, НПП будет активнее защищать интересы отрасли с созданием специального подкомитета.

«Сегодня в НПП «Атамекен» мы будем создавать подкомитет возобновляемой энергетики, по созданию которого к нам c такой инициативой обратилась ассоциация Qazaq Green – мы ее естественно поддержали. Де-юре такой подкомитет создан. Осталось только с помощью вас (начать работу комитета) – одной из секций будет вопрос поддержки товаропроизводителей, законодательные инициативы в лице вашей ассоциации, инициативы, может быть, по подготовке кадров, усилению нормативно-правовых актов», - сказал Хайрушев.

По мнению Нурлана Капенова, создание подкомитета даст толчок работе НПП по вопросам ВИЭ.

В свою очередь директор департамента возобновляемой энергетики министерства энергетики Жаслан Касенов отметил, что ведомство поддерживает развитие собственного производства, но в целом отрасль требует комплексного подхода.

«В целом сама отрасль требует комплексного подхода со стороны министерства энергетики - это обеспечение предложения, спроса. Есть отдельные госорганы, которые отвечают за политику налогообложения, преференций и так далее», - сказал он.

По его словам, Минэнерго готово привлекать отдельные государственные органы, а также экспертов для выработки «золотой середины», которая бы устроила и производителей, и потребителей того или иного оборудования.

Капенов же отметил, что действующие льготы по импорту электрооборудования необходимо сохранить, поскольку инвесторы вкладывали деньги в долгосрочные проекты ВИЭ, рассчитывая на данные преференции.

С запуском новых проектов ВИЭ отечественные производители получают шанс на новый виток развития. Но для этого им нужно соответствовать заявляемым потребителями требованиям, а также предложить конкурентную цену на свою продукцию.