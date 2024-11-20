Как получить визу для «цифровых кочевников» в Казахстане

В Минтуризма рассказали о преимуществах цифровой визы для зарубежных IT-специалистов, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, Neo Nomad Visa открывает новые возможности для путешественников из разных стран мира. Она позволяет иностранным туристам оставаться мобильными, работать удалённо в своей зарубежной компании и проживать в Казахстане в течение года.
Для получения нового типа визы В12-1 необходимо обратиться в посольство или консульские учреждения РК за границей.
Иностранцы, которые хотят совмещать свою работу с путешествиями по Казахстану, могут подать заявление на получения Neo Nomad Visa.
Для этого необходимо предоставить несколько документов в ближайшее загранучреждения РК:
- Банковская выписка за последние 6 месяцев, подтверждающая ежемесячный доход свыше 3 000 долларов США;
- Налоговая декларация, выданная компетентным органом страны гражданства;
- Справка о несудимости, выданная органом страны гражданства или постоянного места жительства;
- Медстраховка на срок действия визы;
- Приглашение от туристской компании в Казахстане (не требуется для граждан 48 стран).
«Процесс оформления Neo Nomad Visa занимает не более 5 рабочих дней. Виза выдается на срок до 1 года и предусмотрена возможность ее продления. Члены семьи основного заявителя также могут получить визу», – говорится в официальном сообщении.
В ведомстве отметили, что по этой визе не предусмотрена возможность трудоустройства в Казахстане.
В соответствии со статьей 216 Налогового кодекса РК, обязательства у обладателя Neo Nomad Visa по уплате налогов в Казахстане отсутствуют, так как источник его дохода находится за пределами страны.
Подробная информация о Neo Nomad Visa и список 48 стран, которым не требуется приглашение.
Напомним, для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 000 долларов США за пределами Казахстана. Также, помимо основных требований по доходу, иностранным заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости. Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции.
«Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях. Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду», - говорят в Минтуризма.