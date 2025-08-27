Как развивается институт наставничества в Казахстане

Дана Аменова
По всей стране более 360 наставников помогают детям-сиротам реализоваться во взрослой жизни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается развитие института наставничества, направленного на индивидуальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодня более 360 граждан стали наставниками в 20 регионах республики, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минпросвещения, наставничество осуществляется на безвозмездной основе и распространяется на воспитанников организаций для детей-сирот, достигших 10-летнего возраста. Цель проекта – содействие социализации и подготовке детей к самостоятельной жизни.

Ранее в Казахстане была введена обязательная сертификация наставников. Граждане, желающие стать наставниками, проходят обучение в организациях по наставничеству и получают сертификат, подтверждающий квалификацию. Обязательное обучение гарантирует, что наставники обладают необходимыми знаниями и навыками для эффективной поддержки детей.

«Наставник — это не просто взрослый рядом с ребёнком. Это человек, который делится временем, опытом и теплом души. Не каждый может стать наставником, ведь это требует особой ответственности и искреннего желания помочь. Именно поэтому мы ввели обучение и сертификацию — чтобы к детям приходили самые готовые и надёжные люди», – подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

В ведомстве напомнили, что институт наставничества был законодательно введён в Казахстане в 2024 году.

