Более 200 кг наркотиков уничтожено в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Департамента полиции Костанайской области прошла акция по уничтожению наркотических средств, изъятых из незаконного оборота.

В присутствии специальной комиссии полицейские сожгли более 200 килограммов наркотиков.

По словам старшего оперуполномоченного управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадиловой, данные наркотические средства являются вещественными доказательствами по уголовному делу.

Целью акции является антинаркотическая пропаганда среди населения, недопущение вторичного оборота наркотиков.

В мероприятии приняли участие более 40 волонтеров Костанайского высшего политехнического колледжа.

«Это не первая наша совместная акция, где мы принимаем участие. Нам небезразлична проблема наркомании, с этим злом мы должны бороться сообща», – сказал волонтер Артур Шихшабеков.