Как в области Жетысу борются с паводком

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В подтопленных поселках Жетысуской области проводятся аварийно-восстановительные работы, передает Кazpravda.kz со ссылкой    на МЧС РК. 

Фото пресс-службы МЧС РК

В настоящее время в селах Абай и Ешкиолмес Ескельдинского района продолжается инженерная работа и откачка воды с дворовых и придворовых территорий. 

Вместе с этим для отвода поступающей воды и снятия угрозы производятся работы по перенаправлению поступающих со склонов осадков в русло оросительного канала с. Абай и с. Ешкиолмес. Жертв и пострадавших нет.

В кризисном центре Департамента по ЧС области создан оперативный штаб и телефон горящей линии. 

По решению оперативного штаба были созданы 7 групп, которые в данный момент осуществляют обследование подтопленных дворовых территории и домов. Склоновый поток прекратился.

С начала работ заготовлено 1,5 тысячи штук мешкотары, которые будут укладываться по необходимости.

По настоящее время откачано 3456 куб. м воды.

В здании средней школы имени Шестокова с.Карабулак местными исполнительными органами организован пункт эвакуации.

Было эвакуировано  30 человек, из них 15 детей. 

В аварийно-восстановительных работах задействованы силы и средства местных исполнительных органов, ДЧС области, Казселезащиты, военнослужащие МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии МВД.

Напомним, что 12 августа из-за обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток. В результате несколько поселков оказались подтопленными. 

В настоящее время обстановка стабилизировалось, уровень воды спал. 

#ЧС #Жетысуская область #потоп

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