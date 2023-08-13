Как в области Жетысу борются с паводком

В подтопленных поселках Жетысуской области проводятся аварийно-восстановительные работы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

В настоящее время в селах Абай и Ешкиолмес Ескельдинского района продолжается инженерная работа и откачка воды с дворовых и придворовых территорий.

Вместе с этим для отвода поступающей воды и снятия угрозы производятся работы по перенаправлению поступающих со склонов осадков в русло оросительного канала с. Абай и с. Ешкиолмес. Жертв и пострадавших нет.

В кризисном центре Департамента по ЧС области создан оперативный штаб и телефон горящей линии.

По решению оперативного штаба были созданы 7 групп, которые в данный момент осуществляют обследование подтопленных дворовых территории и домов. Склоновый поток прекратился.

С начала работ заготовлено 1,5 тысячи штук мешкотары, которые будут укладываться по необходимости.

По настоящее время откачано 3456 куб. м воды.

В здании средней школы имени Шестокова с.Карабулак местными исполнительными органами организован пункт эвакуации.

Было эвакуировано 30 человек, из них 15 детей.

В аварийно-восстановительных работах задействованы силы и средства местных исполнительных органов, ДЧС области, Казселезащиты, военнослужащие МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии МВД.

Напомним, что 12 августа из-за обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток. В результате несколько поселков оказались подтопленными.

В настоящее время обстановка стабилизировалось, уровень воды спал.