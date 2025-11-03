Казахстан выстраивает партнерские, взаимовыгодные отношения в экономике и других сферах жизни со всеми государствами мира, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отношения с крупнейшей мировой державой – США имеют для нашей страны особое значение: она остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. За последние десять лет взаимный товарооборот в целом демонстрирует устойчивый рост. Так, если в 2015 году объём составлял 1,9 млрд долларов США, то к 2024 году он достиг 4,2 млрд долларов, увеличившись более чем в два раза.

Рост был обеспечен за счет расширения экспорта продукции Казахстана в США (с 0,43 млрд долларов в 2015 году до 1,97 млрд долларов в 2024 году), и увеличения импорта американских товаров (с 1,47 млрд долларов до 2,24 млрд долларов за тот же период). При этом сохранялся традиционный дисбаланс в пользу США: импорт стабильно превышал экспорт, хотя разрыв в последние годы стал сокращаться за счёт роста поставок казахстанской продукции.

По состоянию на начало второго квартала 2025 года, Казахстан является нетто-инвестором по отношению к США. Портфельные инвестиции в экономику этой страны составляют 48,7 млрд долларов США. Американские вложения в Казахстан осуществлены в виде прямых инвестиций в объеме 38,9 млрд долл. От этой суммы 96,4% направлены в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. Валовый приток прямых иностранных инвестиций из США с 2005 по 2025 год достиг 51,8 млрд долларов, что сделало заокеанскую страну крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику.

Однако 2025 год внес свои коррективы в позитивную динамику товарооборота между нашими странами. В январе–июле 2025 года США заняли девятое место среди торговых партнёров Казахстана: на долю этого государства пришлось 2,4% от общего объёма внешней торговли страны. По данным за названный период года, объем взаимной торговли между нашими странами составил 1,9 млрд долларов США, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (2,45 млрд долларов).

При этом, экспорт из Казахстана в США сократился – на 42,7%, до 641,9 млн долларов США. Основным фактором, который повлиял на показатели товарооборота, стало уменьшение поставок сырой нефти (на 65%), ферросплавов (на 40%) и серебра (на 10%). В то же время, вырос экспорта урана (+41,5%), ювелирных изделий из драгоценных металлов и продукции из тантала (+87,3%).

Импорт из США в Казахстан снизился на 6% и составил 1,25 млрд долларов США. Если говорить о товарных группах, то сократился ввоз легковых автомобилей (-22,2%), авиационных двигателей (-42%), телефонных аппаратов (-74,2%) и мяса птицы (-60,1%). Однако наряду с этим, значительно увеличился импорт лекарственных средств (рост более чем в 4 раза) и летательных аппаратов (+88,7%).

На этом фоне перед правительствами двух стран стоит задача – переломить отрицательную тенденцию и выйти на плюсовые показатели товарооборота. Казахстанской стороной для достижения этой цели предпринимаются активные усилия.