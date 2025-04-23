23 апреля в Казахстане отмечают Национальный день книги – это хороший повод напомнить себе, почему чтение всё еще важно

Литература по-прежнему играет большую роль в нашей культуре и помогает развивать мышление, кругозор и воображение.

Сам факт, что этот день теперь отмечается каждый год, говорит об интересе к книгам. Сейчас в Казахстане работает около 12 тысяч библиотек, а в их фондах почти 300 миллионов книг. Это по-прежнему важные места, где можно найти все – от классики до научных трудов. Но все чаще люди обращаются к электронным сервисам, и это неудивительно.

Одним из таких удобных инструментов стал сервис Яндекс Книги – с ним не нужно носить с собой бумажные тома, потому что вся библиотека – прямо в смартфоне. Можно читать и слушать в удобном формате когда угодно: в пути, дома, на перерыве или в очереди.

В этом году Яндекс Книги необычно поздравили казахстанцев с праздником. По городу Алматы появились арт-инсталляции, стилизованные под книжные полки. И увидеть их можно в самых неожиданных местах: в парке, на улице, даже на колесе обозрения! Эти инсталляции – словно напоминание о том, что место для книг всегда найдется, если есть желание читать.

А еще к празднику сервис собрал полку с новинками и бестселлерами отечественных авторов. В последнее время издается все больше книг казахстанских писателей, которые пишут на разные темы - от feelgood и исторической прозы до саморазвития. Эти книги становятся ближе к читателям благодаря подписке Яндекс Плюс. Здесь вы найдете роман Тимура Нигматуллина «1916. Волчий кош», семейную сагу Марии Омар «Мёд и немного полыни», сборник рассказов Унзилы Мынбай «Женщины моего дома», поучительный роман Айгуль Клиновской «Дата С. Когда жизнь начинается заново» и других авторов.

Также в сервисе появилась и другая увлекательная подборка - «Что читают музыканты». Казахстанские исполнители поделились своими предпочтениями, поэтому, если вам интересно, что читают NAZИMA, NinetyOne, Мирас Жугунусов, Jaman T, CAPTOWN, Yenlik или ORYNKHAN - обязательно заходите в приложение и ищите спецполку.

Национальный день книги – это не просто формальность. Это напоминание о том, что чтение по-прежнему важно, даже в век интернета. Оно помогает лучше понимать окружающий мир, тренирует мышление и дарит вдохновение. А хорошие книги – всегда рядом, особенно если они в твоем телефоне.