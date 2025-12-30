Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

31 декабря наиболее сложная ситуация вероятна в северных регионах (СКО, Костанайская, Акмолинская и Павлодарская области): ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер, ночное похолодание, туман и гололед; местами возможны снежные заносы и резкое ухудшение видимости на открытых участках.



В центральных регионах (Карагандинская, Улытау) прогнозируются снег/мокрый снег и температурные колебания около 0 С, что повышает риск ледяной корки, особенно ночью и утром.



В западных регионах (ЗКО, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская области) ожидаются снег, низовая метель, туман и гололед; на открытых участках возможны заносы и скользкость.



На юге и юго-востоке (Туркестанская, Жамбылская, Алматинская, Жетысу) осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега при плюсовых температурах днем, при этом гололед вероятен ночью и утром, особенно на мостах и эстакадах; в горных районах – сложные условия на перевалах.



В целом прогнозируемые условия могут приводить к гололеду, снижению видимости и снежным заносам, а также к временному ограничению или замедлению движения, прежде всего в северных, центральных и западных регионах, говорят в компании.



Отмечается, что в среду, 31 декабря, в первой половине дня в Акмолинской области ожидается ухудшение погоды, в связи с чем возможны временные ограничения движения по всем направлениям, с повышенным вниманием к трассе «Астана – Щучинск». Тем, кто планировал встречать Новый год в туристических местах Акмолинской области (в том числе в Бурабайском направлении), рекомендуется заранее предусмотреть альтернативный вид транспорта либо скорректировать время выезда.