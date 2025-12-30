С 30 декабря по 4 января по Казахстану ожидается неустойчивая погода – осадки, резкие колебания температур, усиление ветра, туманы и гололедные явления, что напрямую влияет на безопасность движения по республиканским трассам, сообщает «КазАвтоЖол»
31 декабря наиболее сложная ситуация вероятна в северных регионах (СКО, Костанайская, Акмолинская и Павлодарская области): ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер, ночное похолодание, туман и гололед; местами возможны снежные заносы и резкое ухудшение видимости на открытых участках.
В центральных регионах (Карагандинская, Улытау) прогнозируются снег/мокрый снег и температурные колебания около 0 С, что повышает риск ледяной корки, особенно ночью и утром.
В западных регионах (ЗКО, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская области) ожидаются снег, низовая метель, туман и гололед; на открытых участках возможны заносы и скользкость.
На юге и юго-востоке (Туркестанская, Жамбылская, Алматинская, Жетысу) осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега при плюсовых температурах днем, при этом гололед вероятен ночью и утром, особенно на мостах и эстакадах; в горных районах – сложные условия на перевалах.
В целом прогнозируемые условия могут приводить к гололеду, снижению видимости и снежным заносам, а также к временному ограничению или замедлению движения, прежде всего в северных, центральных и западных регионах, говорят в компании.
Отмечается, что в среду, 31 декабря, в первой половине дня в Акмолинской области ожидается ухудшение погоды, в связи с чем возможны временные ограничения движения по всем направлениям, с повышенным вниманием к трассе «Астана – Щучинск». Тем, кто планировал встречать Новый год в туристических местах Акмолинской области (в том числе в Бурабайском направлении), рекомендуется заранее предусмотреть альтернативный вид транспорта либо скорректировать время выезда.
"Обращаемся к водителям: выбирайте скорость по фактическим условиям, держите увеличенную дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов на скользком покрытии, строго выполняйте требования временных ограничений и указания служб на местах. И принципиально: не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения – в период гололеда и ограниченной видимости это кратно повышает риск тяжелых ДТП. Актуальную информацию о состоянии республиканских трасс и ограничениях уточняйте по номеру 1403", - говорится в сообщении.