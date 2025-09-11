Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Атмосферные фронтальные разделы окажут влияние на большую часть РК – пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-западе республики – сильный дождь. На юго-востоке и юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.

Ночью на севере Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, востоке области Жетісу, на юге, востоке Алматинской области, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, севере, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетісу, на северо-западе, юге, в центре Мангыстауской, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей, на юге области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.