Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега.

На севере, востоке, в центре республики ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В температурном фоне на севере Казахстана ожидается небольшое повышение температур – ночью до 0-8 мороза, днем до 0-5 тепла. На юго-востоке днем ожидается постепенное понижение до 3-11 тепла, в горных районах 0-5 мороза. На остальной территории страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается.