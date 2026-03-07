Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Накануне праздничных выходных по территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, что типично для мартовского климата, сообщает Kazpravda.kz

Под влиянием циклона и атмосферных фронтов в большинстве регионов пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, северо-западе временами сильные осадки (дождь, снег), на юге страны сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, гололедные явления, туман, в северных регионах - метель, на юге возможна гроза.

После значительного повышения температуры воздуха, наблюдавшегося в последние дни, к концу прогнозируемого периода на западе и северо-западе страны вновь распространится арктический холодный воздух. Температура воздуха ночью на западе понизится до 5-15 мороза, на северо-западе и крайнем севере до 15-25 мороза. Тем временем на юге и востоке страны ожидается дальнейшее повышение температурного фона, где будет ощущаться приход весеннего тепла.

С 11 марта понижение температуры ожидается и в центре и на востоке страны.