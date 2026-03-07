Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта

Погода
0

"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Накануне праздничных выходных по территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, что типично для мартовского климата, сообщает Kazpravda.kz 

Под влиянием циклона и атмосферных фронтов в большинстве регионов пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, северо-западе временами сильные осадки (дождь, снег), на юге страны сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, гололедные явления, туман, в северных регионах - метель, на юге возможна гроза.

После значительного повышения температуры воздуха, наблюдавшегося в последние дни, к концу прогнозируемого периода на западе и северо-западе страны вновь распространится арктический холодный воздух. Температура воздуха ночью на западе понизится до 5-15 мороза, на северо-западе и крайнем севере до 15-25 мороза. Тем временем на юге и востоке страны ожидается дальнейшее повышение температурного фона, где будет ощущаться приход весеннего тепла.

С 11 марта понижение температуры ожидается и в центре и на востоке страны.

#Казахстан #погода #выходные

Популярное

Все
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
В СКО готовятся к паводку
Ближе к зрителю
«Как много девушек хороших...»
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
За любовь!
Ни одного правонарушения за год
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Признание научных достижений
«Мама, я тебя люблю!»
От теплицы до букета
Цифровое пространство станет безопаснее
Учит справляться со стрессом
У побед – женское лицо
Железная воля и мечты о подиуме
Прививать любовь к слову
Маршрут без стереотипов
Лучшее начинается с первого шага к нему
Музыка новой волны
Работа руками – польза для ума
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Без наценок и посредников
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Продукция с всегда высоким спросом
Построят 42 водоема
Политические партии страны поддерживают проект новой Конституции
Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Неустойчивая погода сохранится в Казахстане
Капризы весны: резкая смена погоды ожидается в республике
Казахстанцев снова ожидают морозные выходные
0-9 классы второй смены отправили на «дистанционку» в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]