Какая погода ожидает казахстанцев 2-4 октября

По данным синоптиков, на большей части территории республики под влиянием ложбины северного циклона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

2-3 октября в восточных, юго-восточных регионах республики возможны сильные осадки. Лишь на западе Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман.

В западных регионах ожидается постепенное повышение температур ночью до 2-13 тепла, днем до 20-25 тепла. На северо-западе республики ночью ожидается 1-9 мороза, днем повышение от 5-20 до 10-23 тепла. В северных регионах ночью прогнозируется понижение до 7 мороза - 3 тепла, днем основной фон 3-13 тепла.

В центре понижение ночью до 8 мороза - 2 тепла, днем основной фон 5-18 тепла. В южных регионах ожидается постепенное повышение ночью до 2-10, днем до 15-25 тепла. На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

 

