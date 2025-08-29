Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz
По данным синоптиков, после теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться Западный антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части РК – на севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до 12-17 градусов тепла.
И даже жители южных регионов ощутят приближение осени – ожидается спад жары до 23-28 градусов тепла, отметили в метеослужбе.
Только запад Казахстана будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары 32-37 градусов, добавили в Казгидромете.