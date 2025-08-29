Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, после теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться Западный антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части РК – на севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до 12-17 градусов тепла.

И даже жители южных регионов ощутят приближение осени – ожидается спад жары до 23-28 градусов тепла, отметили в метеослужбе.

Только запад Казахстана будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары 32-37 градусов, добавили в Казгидромете.