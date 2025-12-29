Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни уходящего года
155
Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на оставшиеся трое суток уходящего года, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, на смену холодному антициклону приходит южный теплый циклон, с которым ожидается снег с метелью, 30-31 декабря в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и в области Ұлытау дождь с переходом в снег, на юге РК прогнозируются осадки преимущественно в виде дождя.
По республике ожидаются гололед, туман, порывистый ветер.
30 декабря на севере, в центре, 30-31 декабря на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха днем до 2 мороза - 3 тепла, на юге республики 30-31 декабря столбики термометров достигнут отметки 5-15 тепла.