Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на оставшиеся трое суток уходящего года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на смену холодному антициклону приходит южный теплый циклон, с которым ожидается снег с метелью, 30-31 декабря в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и в области Ұлытау дождь с переходом в снег, на юге РК прогнозируются осадки преимущественно в виде дождя.

По республике ожидаются гололед, туман, порывистый ветер.

30 декабря на севере, в центре, 30-31 декабря на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха днем до 2 мороза - 3 тепла, на юге республики 30-31 декабря столбики термометров достигнут отметки 5-15 тепла.