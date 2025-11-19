Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни
"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды
В ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохраняются неустойчивые погодные условия, связанные с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут осадки в виде дождя и снега, в северных, центральных и восточных областях с низовой метелью, и гололедом, сообщает Kazpravda.kz
Лишь на юго-западе, юге, 22 ноября на западе, северо-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра и туманы.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.