Какие нарушения чаще всего допускают МФО – анализ АРРФР

О нарушениях микрокредитных организаций рассказал зампредседателя АРРФР Олжас Кизатов на пресс-конференции в СЦК, передает Kazpravda.kz

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Как он отметил, агентство постоянно проводит проверки деятельности субъектов микрокредитования. Так, в 2023 году было проведено 370 проверок, по итогам которых вынесено 198 надзорных мер, наложено 529 штрафов на сумму 155 млн тенге. Впервые проведены тематические проверки 77 МФО, на долю которых приходится 93% от ссудного портфеля сектора, по вопросу соблюдения требований по расчету КДН.

«Среди основных нарушений МФО можно выделить выдачу микрокредитов при просрочке 60 дней, нарушения требований по расчету КДН, несвоевременное представление информации в кредитное бюро и превышение предельной ставки вознаграждения. По итогам надзорной деятельности 88 субъектов микрокредитования лишены лицензии, в т. ч. 16 - принудительно», - озвучил данные спикер.

Он подчеркнул, что наращивание объемов кредитования в секторе микрофинансирования усиливает важность управления рисками. В настоящее время регулятором разрабатываются законодательные поправки по установлению требований к системе управления рисками и корпоративному управлению в МФО по аналогии с банковским и страховым секторами с учетом особенностей микрофинансовой деятельности.

Кроме этого, опираясь на успешный международный опыт, агентство видит перспективным внедрение института саморегулирования в сфере микрофинансовой деятельности, добавил Кизатов.