Какие нарушения чаще всего допускают МФО – анализ АРРФР

Банки и финансы
98
Гульмира Кунапия
корреспондент

О нарушениях микрокредитных организаций рассказал зампредседателя АРРФР Олжас Кизатов на пресс-конференции в СЦК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как он отметил, агентство постоянно проводит проверки деятельности субъектов микрокредитования. Так, в 2023 году было проведено 370 проверок, по итогам которых вынесено 198 надзорных мер, наложено 529 штрафов на сумму 155 млн тенге. Впервые проведены тематические проверки 77 МФО, на долю которых приходится 93% от ссудного портфеля сектора, по вопросу соблюдения требований по расчету КДН.

«Среди основных нарушений МФО можно выделить выдачу микрокредитов при просрочке 60 дней, нарушения требований по расчету КДН, несвоевременное представление информации в кредитное бюро и превышение предельной ставки вознаграждения. По итогам надзорной деятельности 88 субъектов микрокредитования лишены лицензии, в т. ч. 16 - принудительно», - озвучил данные спикер. 

Он подчеркнул, что наращивание объемов кредитования в секторе микрофинансирования усиливает важность управления рисками. В настоящее время регулятором разрабатываются законодательные поправки по установлению требований к системе управления рисками и корпоративному управлению в МФО по аналогии с банковским и страховым секторами с учетом особенностей микрофинансовой деятельности.

Кроме этого, опираясь на успешный международный опыт, агентство видит перспективным внедрение института саморегулирования в сфере микрофинансовой деятельности, добавил Кизатов. 

#нарушения #АРРФР #анализ #микрозаймы #МФО #проверки

Популярное

Все
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Айдаһар против лох-несского чудовища
Погружение в мир цифровых данных приводит к переосмыслению самой профессии библиотекаря
Главное богатство – знание казахского
Грозит ли нам парад планет?
Еще не плач, но высвобождающаяся эмоция
Как коммуникации городского языка влияют на языковую политику страны
В недалеком будущем владение казахским языком станет нормой для всех граждан страны
Повышать экологическую грамотность намерены в Южном Казахстане
Четверг станет днем чистоты
Сенаторы одобрили закон о масс-медиа
Где ваша совесть?! В недавно очищенных местах вновь появился мусор
Конституционный суд презентовал впервые изданную шрифтом Брайля Конституцию
Ущерб за скот полностью возмещен
Более 10 тысяч мест в общежитиях введут в этом году
Финал международного туристического кинофестиваля «Диво мира» пройдет в Астане
Шаг шагнешь – всюду древность...
Фейк ловит на эмоциональный крючок
Шакир Смаилов погиб в боях за Родину
Никто не должен быть забыт
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Ученые расшифровали язык кашалотов
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ

Читайте также

Более 500 ломбардов работает в Казахстане
Более 300 тысяч казахстанцев добровольно отказались от кред…
Когда Нацбанк запустит центр противодействия мошенничеству
Чистая прибыль банков за 4 месяца составила 777 млрд тенге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]