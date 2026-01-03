Одним из самых ярких и масштабных событий 2025 года в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта стал международный форум Digital Bridge 2025, прошедший с 2 по 4 октября в Астане. Форум вошел в число ключевых глобальных технологических площадок Центральной Евразии, объединив мировых лидеров IT-индустрии, венчурного капитала, науки и образования, передает Kazpravda.kz

Фото: Министерство ИИ и цифры РК

Форум объединил мировых лидеров IT-индустрии, венчурного капитала, науки и образования, подтвердив растущую роль Казахстана как регионального технологического хаба и точки притяжения для международных инвестиций, стартапов и талантов.

Digital Bridge проходил в трехдневном формате, что позволило существенно расширить деловую и выставочную программу. Было активировано более 20 тысяч билетов, а общая посещаемость превысила 60 тысяч визитов. В работе форума приняли участие свыше 400 отечественных и международных спикеров, более 100 инвесторов и бизнес-ангелов, а также около 200 IT-компаний и стартапов из 30 стран мира — рекордный показатель за всю историю проведения форума.

Программа Digital Bridge 2025 включала более 120 мероприятий — панельные дискуссии, keynote-выступления, питчинг-сессии и тематические площадки. В центре обсуждений находились практические сценарии применения искусственного интеллекта в государственном управлении, образовании, медицине, культуре, экотехнологиях, биометрии и инвестициях. Ключевой фокус форума был направлен на внедрение ИИ-решений, уже демонстрирующих реальный эффект.

Одним из центральных событий форума стало открытие alem.ai — Международного центра искусственного интеллекта, первого в Центральной Азии проекта такого масштаба. Центр объединяет общественное пространство, первую в регионе школу искусственного интеллекта Tomorrow School, центр креативных технологий TUMO, стартап-кампус, исследовательские лаборатории и зону AI-driven Government. Ежегодно alem.ai планирует привлекать около 10 тысяч талантов, обучать до 1 тысячи специалистов, запускать порядка 100 стартапов и реализовывать десятки научных исследований.

В рамках Digital Bridge 2025 состоялось первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В состав Совета вошли ведущие международные эксперты и лидеры в сфере искусственного интеллекта, представители государственных органов, бизнеса, науки и образовательного сообщества, в том числе Омар Аль-Олама, государственный министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта, Кай-Фу Ли, один из самых известных футурологов и инвесторов в сфере ИИ, основатель Sinovation Ventures и 01.ai,Ричард Стирлинг, генеральный директор Oxford Insights, Олаф Дж. Грот, профессор бизнес-школы Haas (Калифорнийский университет Беркли), футуролог и эксперт в области геоэкономики и технологий, Джон Хопкрофт, лауреат премии Тьюринга, профессор Корнеллского университета, Прадип Кхосла, ректор Калифорнийского университета в Сан-Диего, Александр Ханин, основатель Polynome Group, компании, разрабатывающей решения в сфере ИИ и биометрии, Эбтесам Аль-Мазруи, руководитель глобальной инициативы ООН AI for Good.

Глава государства подчеркнул, что цифровые системы и искусственный интеллект становятся важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста. «Мы поставили перед собой амбициозную цель - в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну», - отметил он.

На церемонии открытия форума заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев обозначил стратегические приоритеты: развитие собственных технологий, подготовку высококвалифицированных кадров и масштабную интеграцию ИИ во все ключевые отрасли экономики.

Форум стал площадкой для активного международного диалога и практического сотрудничества. Подписано 41 соглашение и меморандум между государственными органами, крупными компаниями, международными технопарками и стартап-экосистемами. Документы направлены на развитие цифровых финансов, модернизацию инфраструктуры, робототехнику, искусственный интеллект и экспорт казахстанских IT-решений.

Значимыми стали соглашения Astana Hub с китайской компанией UNITREE об открытии лаборатории робототехники в alem.ai, а также партнерство с глобальной аналитической платформой StartupBlink. По итогам Global Startup Ecosystem Index 2025 Казахстан занял первое место в Центральной Азии, а Astana Hub получил статус Top Startup Hub in Central Asia.

В деловой программе форума приняли участие ведущие мировые эксперты и предприниматели, включая Министра ИИ ОАЭ Омар Аль-Олама, Кай-Фу Ли (Sinovation Ventures и 01.ai), Олаф Дж. Грот (UC Berkeley), Тимура Турлова (Freedom Holding Corp.), Павла Дурова (Telegram), Меруан Дебба (Университет Халифа), Пола Кима (Стэнфорд / Всемирный банк), Прадип Кхосла (UC San Diego), Николя Садирак (01Edu), Мансур Аль-Мансури (G42 International), Питера Норвига (Google / Stanford), Эбтесам Аль-Мазруи (ООН «AI for Good»), Лили Лю (Solana Foundation), Илью Стребулаева (Stanford), Михаила Ломтадзе (Kaspi.kz), Арсена Томского (inDrive) и других.

Отдельное внимание было уделено стартап-экосистеме. На площадках Startup Alley и Astana Hub Battle 2025 свои проекты представили команды из Центральной Евразии. Конкурсы и выставки продемонстрировали потенциал казахстанских и региональных разработчиков в сфере EdTech, HealthTech, финтеха и генеративного ИИ.

Форум был организован при поддержке партнеров и спонсоров. Все расходы покрывались за счет спонсорских средств. Генеральным партнером выступил Freedom Bank Kazakhstan. Золотые партнеры — Kaspi.kz, Yandex Qazaqstan, АО «Казахтелеком». Серебряный партнер — АО «Транстелеком». Бронзовые партнеры — BI Group, АО «НУХ «Байтерек», Евразийский банк, Ozon, ТОО «Тенгизшевройл». Инновационный партнёр — inDrive. Информационные партнеры — CITIX, Musan Group, EcoGenMedia, MYD, Visit Astana.

Digital Bridge 2025 стал не только кульминацией масштабной работы по развитию технологий и искусственного интеллекта в Казахстане, но и фундаментом для будущих достижений. Благодаря проделанной работе, укрепленным международным партнерствам и внедренным ИИ-инициативам страна уверенно входит в новый этап цифровой трансформации. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, подчеркнув, что передовые технологии должны стать движущей силой устойчивого развития, модернизации всех сфер жизни и повышением качества услуг для граждан.