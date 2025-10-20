Какой будет погода в ближайшие дни

Погода
232
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сильные осадки ожидаются в конце октября на западе страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По прогнозам «Казгидромета», в ближайшие дни на большей части территории РК погодные условия будет определять антициклон, сообщает Kazpravda.kz

В условиях малооблачной и безосадочной погоды продолжится интенсивное выхолаживание приземного слоя воздуха, что сохранит отрицательные температуры в ночное время суток.

На западе, северо-западе, а также на крайнем юго-востоке страны будет ощущаться влияние передней части циклона. В этих регионах ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут осадки (в основном в виде дождя), а на западе возможны сильные осадки.

По территории республики прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере и востоке страны местами ожидаются туманы.

Значительных изменений температурного фона не прогнозируется.

#погода #Казгидромет #прогноз #синоптики

