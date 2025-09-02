Какой будет погода в сентябре для казахстанцев

Погода
107

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по республике на сентябрь, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, сентябрь откроет осенний сезон кратковременным похолоданием, за исключением западных регионов страны. С влияием холодных воздушных масс с районов Салехарда ожидается понижение температуры воздуха, в горных районах юго-востока и востока республики возможны осадки (дождь, мокрый снег).

В первой декаде на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода: дожди с грозами, градом, порывистым ветром. При прекращении осадков в северных, центральных и восточных регионах вероятны первые заморозки. Ночью и утром в северной половине республики ожидаются туманы.

В начале первой декады месяца на западе и юго-западе республики прогнозируется повышение температуры воздуха днем до сильной жары +32+40°С, к середине периода ожидается спад жары днем до +17+25°С.

На севере, северо-западе (в Костанайской области), в центре и на востоке страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от +3+8°С, на поверхности почвы заморозки 2° до +5+15°С, днем от +12+18°С до +20+28°С.

В Кызылординской и Туркестанской областях ожидается повышение температуры воздуха днем от +25+32°С до +30+39°С.

На юго-востоке страны температура воздуха повысится ночью от +8+13°С до +13+18°С, днем от +18+23°С до +28+35°С.

В течение второй и третьей декадах сентября будут наблюдаться частые перепады в температурном фоне.

В западных, северо-западных регионах температура воздуха будет варьировать ночью в пределах от +13+19°С до +2+12°С, на поверхности почвы до заморозков 3°, днем от +25+32°С до +18+26°С.

На севере, в центре и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1+6°С, в третьей декаде от заморозков 1-6°С до +7+13°С, днем от +8+13°С до +20+28°С.

В южной половине РК – в самые холодные дни температура воздуха понизится ночью на поверхности почвы до заморозков 3°С, днем до +11+20°С. В отдельные дни будет преобладать по-летнему жаркая погода, днем воздух прогреется до +25+35°С.

#погода #Казгидромет #прогноз #сентябрь

Популярное

Все
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Свобода возможна лишь в правовом поле
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни августа
На смену жаре придут дожди и ветер в РК
Более 50 тыс. человек эвакуировали из-за ливней в Китае
Песчаная буря накрыла аэропорт Финикс в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]