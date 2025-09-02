Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, сентябрь откроет осенний сезон кратковременным похолоданием, за исключением западных регионов страны. С влияием холодных воздушных масс с районов Салехарда ожидается понижение температуры воздуха, в горных районах юго-востока и востока республики возможны осадки (дождь, мокрый снег).

В первой декаде на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода: дожди с грозами, градом, порывистым ветром. При прекращении осадков в северных, центральных и восточных регионах вероятны первые заморозки. Ночью и утром в северной половине республики ожидаются туманы.

В начале первой декады месяца на западе и юго-западе республики прогнозируется повышение температуры воздуха днем до сильной жары +32+40°С, к середине периода ожидается спад жары днем до +17+25°С.

На севере, северо-западе (в Костанайской области), в центре и на востоке страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от +3+8°С, на поверхности почвы заморозки 2° до +5+15°С, днем от +12+18°С до +20+28°С.

В Кызылординской и Туркестанской областях ожидается повышение температуры воздуха днем от +25+32°С до +30+39°С.

На юго-востоке страны температура воздуха повысится ночью от +8+13°С до +13+18°С, днем от +18+23°С до +28+35°С.

В течение второй и третьей декадах сентября будут наблюдаться частые перепады в температурном фоне.

В западных, северо-западных регионах температура воздуха будет варьировать ночью в пределах от +13+19°С до +2+12°С, на поверхности почвы до заморозков 3°, днем от +25+32°С до +18+26°С.

На севере, в центре и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1+6°С, в третьей декаде от заморозков 1-6°С до +7+13°С, днем от +8+13°С до +20+28°С.

В южной половине РК – в самые холодные дни температура воздуха понизится ночью на поверхности почвы до заморозков 3°С, днем до +11+20°С. В отдельные дни будет преобладать по-летнему жаркая погода, днем воздух прогреется до +25+35°С.