Какую помощь после паводков получили жители Павлодарской области

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В связи со сложной паводковой ситуацией в стране, депутаты Мажилиса находятся в регионах, чтобы «держать руку на пульсе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Facebook-страницу депутата Веры Ким

Сегодня в Павлодаре прошло совещание о ходе противопаводковых мероприятий в Актогайском, Успенском, Иртышском и Железинском районах.

От паводков пострадало 125 семей (Актогайский - 14, Аккулы – 2, Железинский - 5, Майский - 4, Иртышский - 37, Теренколь - 10, Павлодарский - 9, Успенский - 41, Щербактинский - 3). 

По данным депутата, больше всего пострадали жители Иртышского (37 семей), Успенского (41 семья), Актогайского районов (14 семей) (с. Жалаулы), Теренколь (10 семей). 

Проведена работа по перегону на безопасное место 500 голов домашних животных. Всего с начала паводка по области было откачено более 1 млн кубометров талой воды, отсыпано более 700 тонн инертного материала. 

В регионе нет повреждённых от наводнения социальных объектов.

«По предварительным расчетам, сумма ущерба составляет 207,9 млн тенге, в том числе на ремонт и восстановление жилья – 97,9 млн тенге, приобретение и строительство нового жилья – 110 млн тенге.

Количество домов, не подлежащих восстановлению,  - 7. Из них 2 дома уже приобретены, строительство 5 домов начато буквально вчера. 

На ремонт и восстановление жилья выплаты получила 71 семья на сумму 38,3 млн тенге. Помимо этого возмещены расходы на ремонт и восстановление имущества  9 жителям Актогайского района, сумма расходов составила 47,9 млн тенге», - пишет Вера Ким.

Все средства на восстановление и строительство новых домов будет произведено за счет внебюджетных средств. В пострадавших регионах на основании решений маслихатов предусмотрены единовременные социальные выплаты в размере от 50 до 100 МРП. Сумма затрат составляет 25 млн тенге 84 семьям, на сегодня выплаты получили 17 пострадавших.

#мажилис #депутаты #помощь #Павлодарская область #жители

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