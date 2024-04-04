Канал нелегальной миграции перекрыли в Туркестанской области

У подозреваемых изъяты загранпаспорта, оружие, наркотики, средства связи и деньги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

По результатам ОПМ полицейские пресекли преступную деятельность группы людей, помогающих иностранцам незаконно пересечь границу через пограничные посты.

По подозрению в организации незаконной миграции задержали девять подозреваемых. Среди них две женщины и семеро мужчин, одна из них гражданка Узбекистана, а остальные местные жители. Также в полицию стражи порядка доставили шесть граждан Узбекистана.

«В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых документы и шесть загранпаспортов, охотничье ружье с патронами, два свертка с наркотическим средством, 16 мобильных телефона, около 500 тысяч тенге, 250 тысяч узбекских сумов и другие вещественных доказательства», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства.