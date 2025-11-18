Фото: Минпросвещения

Учащиеся Карагандинской специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий вернулись с победным кубком из Абу-Даби, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным министерства, их роботизированное шоу на тему экологии, созданное по мотивам мультфильма «Как приручить дракона», впечатлило жюри международных соревнований RoboCup 2025 Asia-Pacific.

Соревнования прошли в одном из передовых инновационных центров ОАЭ. Масштабный турнир собрал более 700 участников из 22 стран. Казахстан представила команда Inspiro из Караганды.

RoboCup считается одной из ключевых мировых площадок, где развивают технологии машинного обучения, компьютерного зрения и робототехники в целом. В этом году в программу входили 8 лиг и 15 дисциплин – от спасательных роботов до футбола и творческого направления OnStage.

Именно в OnStage выступала карагандинская команда – сёстры Сейфуллины – Ясмин и Айлин, Максим Бормин под руководством ментора Кайрата Исмаилова.

В этой категории требовалось поставить настоящее роботизированное шоу – с идеей, хореографией, техникой и эффектами.

Позже команды объединялись в международные SuperTeam: за сутки надо было подготовить новое выступление в формате хакатона. Казахстанцы попали в одну группу с Венгрией и Россией и уверенно проявили себя – слаженная работа и быстрые решения принесли им первое место.

В общей программе SuperTeam команда Inspiro представила две ключевые технические разработки: робота-аниматроника и систему дополненной реальности (AR). Совместное выступление было посвящено теме экологии и демонстрировало роль роботов в защите окружающей среды.

Для капитана команды - одиннадцатиклассницы Ясмин Сейфуллиной - это уже третье участие в RoboCup. До этого она выступала во Франции и Нидерландах.

«В детстве я увлекалась искусством, а во время учёбы в школе активно занялась робототехникой. Соревнования помогают раскрыть себя. Особенность выбранной нами категории в том, что здесь важна и техническая часть, и визуальная», – говорит Ясмин.

Максим Бормин впервые участвовал в RoboCup. По словам школьника, получил очень ценный опыт.

«Раньше только на видео смотрел RoboCup, а здесь оказался среди сильных команд со всего мира. Сложные проекты, огромная скорость работы. Я многому научился, особенно когда собирали супертим: нужно договариваться, искать решения, помогать друг другу», – поделился Максим.

Школа-лицей-интернат информационных технологий регулярно участвует в международных соревнованиях. В ноябре ещё одна команда отправится в Рим – на олимпиаду Fibonacci International Robot Olympiad.