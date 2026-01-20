Фото: акимат Карагандинской области

О проделанной работе и планах по развитию спортивной инфраструктуры рассказали акиму области Ермаганбету Булекпаеву на совещании по развитию областного центра, сообщает Kazpravda.kz

По данным областного акимата, в прошлом году на стадионе полностью обновили основание футбольного поля, установили систему жидкостного подогрева и провели теплотрассу до индивидуального теплового пункта. Капитально отремонтировали зал тяжёлой атлетики, обновили кровлю и системы водоснабжения и отопления, частично заменили тренажёры и обеспечили доступность для людей с ограниченными возможностями.

В феврале планируется тестовый запуск системы подогрева поля, а в мае – укладка искусственного газона. Параллельно начнутся монтаж прожекторного освещения, устройство тартанового покрытия легкоатлетического сектора, установка громкоговорителей, навесов над трибунами. Строится крытый футбольный манеж с раздевалками, медицинским пунктом и вспомогательными помещениями. Это позволит проводить тренировки даже зимой и организовывать детские турниры.

Также в планах капитальный ремонт футбольного поля стадиона «Локомотив» и реконструкция подтрибунных помещений стадиона «Шахтёр», чтобы объект соответствовал требованиям 4-й категории UEFA.

Реконструкцию основного поля стадиона «Шахтёр» должны завершить в этом году.

«2026 год станет этапом активной модернизации спортивной инфраструктуры с акцентом на завершении текущих проектов и внедрении новых. Меры по ремонту, оснащению и строительству обеспечат высокие стандарты качества и создадут комфортные условия для спортсменов и зрителей, поддерживая проведение соревнований различного уровня и развитие региона в спортивной сфере», – отметил директор КГКП «Шахтёр» Нурлан Рыстин.

Аким Карагандинской области подчеркнул, что модернизация спортивной инфраструктуры в приоритете.

«Стадион «Шахтёр» – один из старейших объектов города. Необходимо создать комфортные условия для тренировок, соревнований и зрителей, чтобы стимулировать развитие спорта во всей области», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

В этом году также будет сдан новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Кунгей», что позволит ещё большему числу жителей заниматься спортом.