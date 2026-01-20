Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA

Спорт
125
Дана Аменова
специальный корреспондент

Продолжается масштабная модернизация стадиона «Шахтёр» – одного из главных спортивных объектов города

Фото: акимат Карагандинской области

О проделанной работе и планах по развитию спортивной инфраструктуры рассказали акиму области Ермаганбету Булекпаеву на совещании по развитию областного центра, сообщает Kazpravda.kz 

По данным областного акимата, в прошлом году на стадионе полностью обновили основание футбольного поля, установили систему жидкостного подогрева и провели теплотрассу до индивидуального теплового пункта. Капитально отремонтировали зал тяжёлой атлетики, обновили кровлю и системы водоснабжения и отопления, частично заменили тренажёры и обеспечили доступность для людей с ограниченными возможностями.

В феврале планируется тестовый запуск системы подогрева поля, а в мае – укладка искусственного газона. Параллельно начнутся монтаж прожекторного освещения, устройство тартанового покрытия легкоатлетического сектора, установка громкоговорителей, навесов над трибунами. Строится крытый футбольный манеж с раздевалками, медицинским пунктом и вспомогательными помещениями. Это позволит проводить тренировки даже зимой и организовывать детские турниры.

Также в планах капитальный ремонт футбольного поля стадиона «Локомотив» и реконструкция подтрибунных помещений стадиона «Шахтёр», чтобы объект соответствовал требованиям 4-й категории UEFA.

Реконструкцию основного поля стадиона «Шахтёр» должны завершить в этом году.

«2026 год станет этапом активной модернизации спортивной инфраструктуры с акцентом на завершении текущих проектов и внедрении новых. Меры по ремонту, оснащению и строительству обеспечат высокие стандарты качества и создадут комфортные условия для спортсменов и зрителей, поддерживая проведение соревнований различного уровня и развитие региона в спортивной сфере», – отметил директор КГКП «Шахтёр» Нурлан Рыстин.

Аким Карагандинской области подчеркнул, что модернизация спортивной инфраструктуры в приоритете.

«Стадион «Шахтёр» – один из старейших объектов города. Необходимо создать комфортные условия для тренировок, соревнований и зрителей, чтобы стимулировать развитие спорта во всей области», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

В этом году также будет сдан новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Кунгей», что позволит ещё большему числу жителей заниматься спортом.

#стадион #UEFA #Шахтёр

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
У Казахстана – четыре квоты
Открылась именная smart-аудитория
Проявили характер на старте турнира
Когда мороз становится угрозой
Популярность библиотек растет
Сюрприз на церемонии присяги
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Будущие чемпионы растут на селе
Проявили характер на старте турнира
Олимпиада в прямом эфире
У Казахстана – четыре квоты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]