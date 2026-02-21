Для охраны выбросившихся на берег животных были развернуты подразделения местной самообороны

В Дании зафиксирован массовый выброс кашалотов на берег, причины которого пока неизвестны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Четыре кашалота выбросились на берег в районе между островом Фано и полуостровом Скалинген, расположенном у берегов Эсбьерга», — отмечается в материале издания Bornholms Tidende.

Ученые пока не могут объяснить, почему происходит такое массовое появление кашалотов в датских водах. Ведутся исследования для выяснения обстоятельств.