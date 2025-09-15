Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров

В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!» – написал Президент на своей странице в Instagram.

Несколькими часами ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей, Назым Кызайбай с серебром, Викторию Графееву и Елдану Талипову – с бронзовыми медалями.

Сегодня – День спорта

