В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу
Глава государства поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!» – написал Президент на своей странице в Instagram.
Несколькими часами ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей, Назым Кызайбай с серебром, Викторию Графееву и Елдану Талипову – с бронзовыми медалями.