Глава государства заслушал доклад об итогах развития аграрного сектора за 10 месяцев 2025 года. сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Министр сельского хозяйства доложил, что за отчетный период наблюдается положительная динамика по ключевым макропоказателям. Объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 8,1 трлн тенге, рост составил 5,4% к уровню прошлого года. Производство продуктов питания увеличилось на 9%, достигнув 3,1 трлн тенге. Экспорт агропродукции за этот срок вырос до 4,7 млрд долларов.

Президент был проинформирован о принятых за последние два года мерах по улучшению ситуации в агропромышленном комплексе. В частности, введены прямые кредиты под 5% на пополнение оборотных средств и лизинг сельхозтехники.

По поручению Главы государства финансирование АПК увеличено до 1 трлн тенге, из которых 250 млрд тенге направлены на льготный лизинг сельскохозяйственной техники. В 2025 году приобретено свыше 25 тысяч единиц техники, что позволило снизить степень износа парка с 90% до 70%.

В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева будет принят Комплексный план по развитию животноводства.

В рамках цифровизации отрасли выполняется задача по созданию единой цифровой экосистемы «е-АПК», которая объединит процессы субсидирования, управление земельным фондом, растениеводство, животноводство и рыбоводство в едином цифровом контуре с интеграцией всех государственных информационных систем.

В завершение Президент обозначил необходимость качественной реализации поручений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, данных на втором Форуме работников сельского хозяйства. Глава государства также поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны.