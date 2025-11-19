Касым-Жомарт Токаев принял Айдарбека Сапарова

64

Глава государства заслушал доклад об итогах развития аграрного сектора за 10 месяцев 2025 года.  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Министр сельского хозяйства доложил, что за отчетный период наблюдается положительная динамика по ключевым макропоказателям. Объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 8,1 трлн тенге, рост составил 5,4% к уровню прошлого года. Производство продуктов питания увеличилось на 9%, достигнув 3,1 трлн тенге. Экспорт агропродукции за этот срок вырос до 4,7 млрд долларов.

Президент был проинформирован о принятых за последние два года мерах по улучшению ситуации в агропромышленном комплексе. В частности, введены прямые кредиты под 5% на пополнение оборотных средств и лизинг сельхозтехники.

По поручению Главы государства финансирование АПК увеличено до 1 трлн тенге, из которых 250 млрд тенге направлены на льготный лизинг сельскохозяйственной техники. В 2025 году приобретено свыше 25 тысяч единиц техники, что позволило снизить степень износа парка с 90% до 70%.

В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева будет принят Комплексный план по развитию животноводства.

В рамках цифровизации отрасли выполняется задача по созданию единой цифровой экосистемы «е-АПК», которая объединит процессы субсидирования, управление земельным фондом, растениеводство, животноводство и рыбоводство в едином цифровом контуре с интеграцией всех государственных информационных систем.

В завершение Президент обозначил необходимость качественной реализации поручений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, данных на втором Форуме работников сельского хозяйства. Глава государства также поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны.

 

#президент #сельское хозяйство

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Наука для возрождения зеленого фонда Алматы
Танец – это душа народа
Как восполнить дефицит врачей
В судьи – в режиме онлайн
Более 120 тысяч жителей не имеют медстраховки
Так держать, молодежь!
Когда очистить означает сберечь
Уважайте пешеходов!
Многодетная семья получила квартиру
Мировые хиты – на народных инструментах
За чей счет сделка, господа риелторы?
Малыми шагами к большой цели
Модернизируют энергокомплекс
Трилистник кофейных предпочтений
Маршрут «Сарыбел» привлечет туристов
Защитить детей в цифровом пространстве
Умное финансирование детсадов?
Лед под южным солнцем
Машиностроение: новый реестр…старых проблем
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
На счету уже 18 медалей!
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в Каза…
Есть рост – стабильный и качественный
Погибшего в Астане фельдшера наградили медалью посмертно
Казахстан и Эстония договариваются о развитии экспортного к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]