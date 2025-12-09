Многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям, политический диалог получил новую, беспрецедентно высокую динамику.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на плодотворные итоги своего недавнего государственного визита в Российскую Федерацию и продуктивные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, результаты которых придали значительный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.