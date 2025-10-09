Он отметил, что потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием и безупречную организацию саммита. Отдельные слова признательности Президент Казахстана выразил Президенту Владимиру Путину за его вклад в укрепление дружбы, солидарности и стратегического партнерства между странами Центральной Азии и Россией.

– Потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира. Этим объясняется рост их интереса к переговорам именно в таком формате. Но в силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана. Отрадно, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства. Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру Российского государства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

– Сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией. В моем понимании, основная задача такого партнерства – это укрепление стабильности в центральноазиатском регионе с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг 28 млрд долларов.

Президент в своей речи обозначил актуальные направления дальнейшего многостороннего и двустороннего взаимодействия стран региона и России. Первым приоритетом он назвал развитие торговли и кооперации в индустриальной сфере.

– На первом саммите мы условились приступить к формированию новой модели экономического сотрудничества. Принимаемый сегодня План совместных действий включает в себя свыше 50 мероприятий. Это очень важный документ. Поэтому следует приложить максимальные усилия для его своевременной реализации. Торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. По итогам 2024 года он вырос на 20% и превысил 50 млрд долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России, в прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 млрд долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33%, превысив 4 млрд долларов. Это стало возможным благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более 21 млрд долларов. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что стороны выступают за постепенное устранение всех торговых барьеров, активизацию взаимной торговли и расширение номенклатуры товарооборота.

– Решению этих задач способствуют создание зон приграничной торговли, регулярное проведение форумов приграничных регионов, бизнес-форумов, выставок и ярмарок, развитие электронных торговых площадок. В настоящее время в Центральной Азии формируется сеть совместных торгово-промышленных зон и индустриальных хабов. На этих площадках создаются условия для локализации производства, кооперации по всей цепочке добавленной стоимости и обеспечения стабильных поставок. Участие российского бизнеса в таких проектах способствует долговременному присутствию товаров российского происхождения на наших рынках, – полагает Президент.