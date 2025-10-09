Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия»

Президент
125

Он отметил, что потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием и безупречную организацию саммита. Отдельные слова признательности Президент Казахстана выразил Президенту Владимиру Путину за его вклад в укрепление дружбы, солидарности и стратегического партнерства между странами Центральной Азии и Россией.

– Потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира. Этим объясняется рост их интереса к переговорам именно в таком формате. Но в силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана. Отрадно, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства. Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру Российского государства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

– Сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией. В моем понимании, основная задача такого партнерства – это укрепление стабильности в центральноазиатском регионе с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг 28 млрд долларов.

Президент в своей речи обозначил актуальные направления дальнейшего многостороннего и двустороннего взаимодействия стран региона и России. Первым приоритетом он назвал развитие торговли и кооперации в индустриальной сфере.

– На первом саммите мы условились приступить к формированию новой модели экономического сотрудничества. Принимаемый сегодня План совместных действий включает в себя свыше 50 мероприятий. Это очень важный документ. Поэтому следует приложить максимальные усилия для его своевременной реализации. Торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. По итогам 2024 года он вырос на 20% и превысил 50 млрд долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России, в прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 млрд долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33%, превысив 4 млрд долларов. Это стало возможным благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более 21 млрд долларов. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что стороны выступают за постепенное устранение всех торговых барьеров, активизацию взаимной торговли и расширение номенклатуры товарооборота.

– Решению этих задач способствуют создание зон приграничной торговли, регулярное проведение форумов приграничных регионов, бизнес-форумов, выставок и ярмарок, развитие электронных торговых площадок. В настоящее время в Центральной Азии формируется сеть совместных торгово-промышленных зон и индустриальных хабов. На этих площадках создаются условия для локализации производства, кооперации по всей цепочке добавленной стоимости и обеспечения стабильных поставок. Участие российского бизнеса в таких проектах способствует долговременному присутствию товаров российского происхождения на наших рынках, – полагает Президент.
#президент #Россия #Центральная Азия #саммит

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
На сцене – «Любовь и голуби»
Ставка на искусственный интеллект
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Опасные нюансы
Одно решение – десятки спасенных жизней
Новым локомотивам добавят мощности
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Глава государства предложил создать в РК Региональный совет…
Президент прибыл во Дворец приемов в Душанбе
Глава государства провел встречу с Эмомали Рахмоном
Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]