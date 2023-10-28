"Кайрат" досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

За победу в группе алматинцы поборются с действующими победителями ЛЧ, передает Kazpravda.kz

Фото: Macinfo.kz

Испанская "Пальма" разгромила люксембургский "Дифферданж" - 9:4, что досрочно вывело "Кайрат" в следующий раунд турнира, сообщает Спорт Шредингера.

30 октября в матче "Кайрат" - "Пальма" определится победитель группы. Испанцы не только хозяева мини-турнира, но еще и действующие победители ЛЧ.

Жеребьевка элитного раунда состоится 2 ноября. Матчи пройдут с 28 ноября по 3 декабря - будет четыре группы по четыре команды, а победители групп выйдут в "Финал четырех".