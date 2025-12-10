Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей

Фото: Маржан Куандыкова/Vesti.kz©

Алматинский "Кайрат" уступил греческому "Олимпиакосу" в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 73-й минуте забил вингер гостей Желсон Мартинш. Он поразил ворота Темирлана Анарбекова, пробив с острого угла.

Отметим, что голкипер казахстанского клуба, впервые вышедший с капитанской повязкой, несколько раз спас "Кайрат" от забитого гола.

"Кайрату" осталось сыграть на общем этапе ЛЧ ещё два матча: 20 января 2026 года алматинцы примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января сыграют в Лондоне с "Арсеналом".