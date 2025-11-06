Фото: Kazpravda.kz

Казахская национальная академия хореографии укрепляет сотрудничество с ведущими мировыми вузами в области танца и исполнительских искусств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным ведомства, в рамках расширения международного взаимодействия и обмена опытом учреждением были подписаны меморандумы о сотрудничестве с Консерваторией музыки и танца Trinity Laban (Великобритания) и Балетной школой Большого театра в Бразилии.

Соглашения заключены с ведущими зарубежными вузами в области хореографического искусства и направлены на развитие партнерских отношений, реализацию академических обменов, совместных научно-творческих проектов и повышение профессиональной мобильности преподавателей и студентов.

Планируется проведение мастер-классов, семинаров, конференций и фестивалей, развитие исследовательской деятельности и внедрение инновационных методик преподавания танца. Подписанные меморандумы станут значимым шагом в укреплении международных культурных связей и совершенствовании системы профессионального хореографического образования Казахстана.