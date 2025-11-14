Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в приоритете должно быть производство продукции глубокой переработки. Отечественный агропромышленный комплекс в значительной степени ограничен производством сырья. Важнейшая задача – превращение сельского хозяйства в передовую отрасль, опирающуюся на современные технологии.

«В 2023 году доля переработанной продукции в сельскохозяйственной отрасли составляла всего 35%, тогда как в нынешнем году уже – 50%. В следующем году этот показатель должен достичь 70%. Теперь следует ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в данную отрасль. Необходимых для этой сферы проектов немало, с рядом из них я ознакомился еще до начала форума, вместе с тем нельзя довольствоваться тем, что уже есть. Следует реализовывать инвестиционные проекты по ключевым секторам АПК. Один из ключевых приоритетов – привлечение частных инвестиций. В первую очередь, необходимо создавать благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов с передовыми технологиями», - сказал он на втором Форуме работников сельского хозяйства.

Ранее в своем Послании Президент подчеркнул, что «заказ на инвестиции» должен соответствовать потребностям производственного сектора. Правительство сформировало перечень из более чем 200 инвестиционных проектов, связанных с АПК. Данные проекты общей стоимостью около 4 трлн тенге (выделяемых за три года) реализуются в 12 секторах. Теперь эти проекты должны получить соответствующую поддержку на всех уровнях.