В Министерстве энергетики состоялась встреча главы ведомства Ерлана Аккенженова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Казахстане Бахтиёром Ибрагимовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Стороны провели детальную сверку позиций по исполнению двусторонних «Дорожных карт», утвержденных по итогам визитов на высшем уровне, и обсудили ход реализации совместных проектов.

"В ходе диалога был отмечен высокий уровень кооперации в нефтегазовой сфере. Стороны подчеркнули стабильную и слаженную работу газотранспортных систем. Так, за семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 млн м³. Особо была отмечена роль Казахстана как ключевого транзитного партнера в поставках российского газа в Узбекистан, объемы которых планомерно растут с перспективой увеличения до 11 млрд м³ к 2026 году. Также была подтверждена готовность казахстанской стороны к обеспечению транзита и поставок нефти в Узбекистан», - говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече было уделено проектам регионального масштаба в электроэнергетике. Стороны обсудили ход реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, где Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан выступают стратегическими партнерами.

По данным Минэнерго, переход проекта в активную фазу подтверждается привлечением Всемирного банка и выбором международного консультанта. Также был рассмотрен статус проекта по созданию «Зеленого энергетического коридора» через Каспийское море совместно с Азербайджаном, практическим шагом в реализации которого стало учреждение 1 июля 2025 года совместного предприятия Yasil Dəhliz Birliyi.

Стороны договорились поддерживать активный диалог на уровне профильных ведомств для оперативного продвижения всех совместных инициатив.