Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС

Энергетика
173

В Брюсселе подписаны новые соглашения в сфере «зеленой» энергетики, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнергетики РК

Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов принял участие в глобальном форуме «Global Gateway» в Брюсселе, где провел серию стратегических встреч с руководством Европейского Союза и главами европейских финансовых институтов. Визит закрепил статус Казахстана как ключевого и надежного партнера ЕС в Центральной Азии.

В рамках форума состоялись переговоры с Европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой, а также с Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Мартой Кос. Стороны обсудили пути углубления сотрудничества в сферах энергетической безопасности и развития «зеленой» энергетики.

Министр подтвердил стратегическую цель Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, подчеркнув при этом, что страна придерживается прагматичного и взвешенного подхода к «зеленому» переходу. Этот процесс, по его словам, должен обеспечивать баланс между развитием возобновляемых источников энергии и надежностью национальной энергосистемы, которая на данном этапе опирается на традиционную генерацию.

Особое внимание в ходе визита было уделено привлечению инвестиций. Состоялись предметные переговоры с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, Директором Французского агентства развития (AFD) Сириль Бельэ, а также с руководством итальянской финансовой группы Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Ключевым итогом визита стало подписание меморандумов о сотрудничестве с ведущими финансовыми институтами Европы — Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) и Европейским инвестиционным банком (EIB). Документы направлены на привлечение инвестиций в региональные проекты, в том числе в проект Камбаратинскую ГЭС-1, проекты по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и модернизации электрических сетей.

Также на полях форума прошел организованный Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) «Партнерский диалог в Центральной Азии». В мероприятии приняли участие главы энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Ерлан Аккенженов представил позицию Казахстана по вопросам региональной торговли электроэнергией, совместного развития гидроэнергетического потенциала и выработки единых технических стандартов для ВИЭ.

«Наш визит в Брюссель подтвердил высокий взаимный интерес к углублению энергетического партнерства. Казахстан является надежным поставщиком энергоресурсов и готов стать для Европы стратегическим союзником в сфере «зеленой» энергетики, критически важных материалов и производства «зеленого» водорода. Подписанные соглашения с EIB и EBRD — это прямой сигнал для европейского бизнеса о том, что Казахстан — перспективная и безопасная площадка для долгосрочных инвестиций в устойчивое будущее», - отметил Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

#ЕС #энергетика #зеленая энергетика

