Цифровизация и искусственный интеллект проч­но обосновались в казахстанской повестке дня. Это связано и с задачами, которые Президент Касым-Жомарт Токаев поставил в новом Послании народу, и в целом с исключительной актуальностью темы.

Третье заседание независимой казахстанской аналитической платформы Astana Open Dialogue было посвящено как раз связанным с этим темам: «Казахстан на пути от e-gov к AI-gov: как совершить прорыв?» и «Влияние AI на рынок труда: социальные риски и стратегии адаптации».

Для обсуждения этих вопросов был собран исключительно представительный пул спикеров, в числе которых заместитель Премьер-­министра – министр ИИ и цифрового развития Жас­лан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, бывший технический директор и заместитель декана Stanford Graduate School of Education Пол Ким, ректор Калифорнийского университета в Сан-Диего Прадип Кхосла, генеральный директор Sinovation Ventures, 01.ai Кай-Фу Ли, профессор Khalifa University (Абу-Даби), основатель 6G Research Center, Chief AI Scientist, Technology Innovation Institute (TII) Меруан Дебба, депутаты Мажилиса Парламента Айдос Сарым, Екатерина Смышляева и другие эксперты из государственного, научного, частного секторов.

Выступая на открытии третье­го заседания Astana Open Dialogue, Жаслан Мадиев напомнил о поставленной Главой государства в Послании цели – превратить Казахстан в цифровое государство в ближайшие три года. Широкое внедрение цифровизации и ИИ принесет экономике ряд выгод – рост производительности труда, увеличение занятости в высокотехнологичных отраслях, рост вклада инновационного сектора в экономический рост.

– Система цифрового государства – это прежде всего цифровые граждане. Нам необходимо создавать цифровую инфраструктуру, которая охватывает жизнь всех категорий населения, включая предпринимателей и государственных служащих, – отметил министр по ИИ. – В июле 2024 года Правительство приняло Концепцию до 2029 года по развитию искусственного интеллекта. Она направлена на развитие шести основных направлений: данные, инфраструктура, человеческий капитал, НИОКР, законодательство и акселерационные программы.

В этом году планируется принять Закон «Об искусственном интеллекте», идет работа над Цифровым кодексом. Причем, как пояснил министр, ключевая задача – недопущение жесткого регулирования.

– Нельзя перерегулировать на старте развития этой технологии, чтобы не получилось, что в стране есть Закон «Об искусственном интеллекте», но нет искусственного интеллекта, – подчеркнул Жаслан Мадиев.

Говоря о создаваемой в Ка­зах­стане инфраструктуре и экосисте­ме для развития ИИ, министр также рассказал о предстоящем открытии Международного цент­ра искусственного интеллекта ALEM.AI, которое запланировано в рамках форума Digital Bridge 2025. Этот центр станет платформой для объединения талантов, исследователей, предпринимателей и госслужащих, нацеленных на создание и внедрение отечественных ИИ-решений в отраслях экономики.

По поручению Главы государства также создан Совет по развитию ИИ, первое заседание которого состоялось вчера и было посвящено системе образования в эпоху искусственного интеллекта. Этот вопрос действительно один из самых актуальных, причем решать его нужно на нескольких уровнях – не только обучать людей цифровым навыкам и ИИ, но и создавать возможности для переобучения, получения других новых скиллов, которые требуются в новую эпоху.

– Есть хорошее исследование института IBM, одно из первых, в котором ставился вопрос: что произойдет с рынком труда впоследствии большой радикальной революции в ИИ? Ответ был очень интересный. Не искусственный интеллект отберет большинство рабочих мест в обозримом будущем, а люди, которые смогли освоить ИИ. Они постепенно начнут выталкивать с рынка труда тех, кто не имеет возможности обучиться азам или принять эту новую технологию, – обратил внимание министр высшего образования и науки Саясат Нурбек.

Поэтому, как подчеркнул глава МНВО, в Казахстане было принято важное решение: запустить массовую программу для того, чтобы как можно большее число граждан страны имели возможность научиться базовым навыкам ИИ, а также формировать в обществе культуру самообучения и самоадаптации к новым технологиям.

Связанные с широким внедрением новых технологий процессы влияют буквально на все сферы жизни государств и обществ, при этом со многими из последствий такого влияния человечеству приходится сталкиваться впервые. Поэтому экспертный диалог на эту тему необходим для понимания не только того, каким становится наше настоя­щее, но и того, каким может быть наше будущее.

– Хотел бы обратить внимание, что суверенитет – это не только госсимволы, границы, вооруженные силы и так далее. Суверенитет – это умение мыслить независимо от других. Сейчас сфера ИИ в основном определяется и исследуется представителями западных стран, а голос развивающихся государств, таких как Казахстан, не так слышен. Но нам нужно понимать, что такое искусст­венный интеллект именно для нас, что он нам даст и как на нас повлияет. Именно для этого мы и проводим такую дискуссию. Думаю, что в рамках нашего обсуждения и его осмыс­ления после какие-то интересные и важные для Казахстана идеи могут родиться, – отметил один из сооснователей Astana Open Dialogue Марат Шибутов.