Экономические отношения между Казахстаном и США остаются устойчивыми и стратегически значимыми, несмотря на мировую волатильность и изменения в торговой политике, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Министерства торговли и интеграции РК, товарооборот между странами в первом полугодии 2025 года составил 1,9 млрд долларов. При этом за весь 2024 год объем взаимной торговли достиг 4,2 млрд долларов, показав рост на 4% к уровню 2023 года.

Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие сырьевые товары. При этом импортируются преимущественно самолеты, автомобили, двигатели, медицинские препараты и технологии. Снижение показателей 2025 года во многом объясняется внешними факторами — в частности, изменением американской тарифной политики.

Так, после введения Соединенными Штатами «взаимных тарифов» часть казахстанских товаров могла попасть под ограничительные меры. Однако, как отметило Министерство торговли Казахстана, около 95% экспортных позиций страны освобождены от дополнительных пошлин благодаря включению в список исключений. Это позволило сохранить стабильный экспорт энергетических и минеральных ресурсов, составляющих до 92% поставок.

Несмотря на новые тарифные инициативы Вашингтона, стороны продолжают конструктивный диалог. Во время июньских переговоров с торговым представителем США Джеймисоном Гриром была подтверждена готовность к совместной работе над устранением тарифных и нетарифных барьеров, а также расширением доступа к рынкам.

Особое внимание уделяется сфере их минералов, где Казахстан рассматривается как важный партнер США. В ближайшие годы планируется развитие совместных проектов по добыче и переработке урана, лития и редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей и энергетического перехода.

Кроме того, страны обсуждают перспективы сотрудничества в области транспортно-логистических маршрутов, цифровых технологий и сельского хозяйства. Казахстан продвигает инициативы по диверсификации экспортных направлений и привлечению инвестиций в перерабатывающие отрасли, создавая тем самым условия для более сбалансированного и устойчивого роста.

Инвестиции

Позитивный фон казахстанско-американских отношений дополняется активной инвестиционной деятельностью. США входят в тройку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, прежде всего в нефтегазовую и горнодобывающую отрасли. Крупные американские компании, включая Chevron, ExxonMobil, General Electric и Halliburton, продолжают реализовывать долгосрочные проекты, внося вклад в развитие национальной экономики.

Согласно данным Национального бюро статистики и международных агентств, общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана в первом квартале 2025 года составил около 6,6 млрд долларов, что на 6,2% выше, чем годом ранее. И, США продолжают оставаться одним из крупнейших инвесторов Казахстана, особенно в энергетическом и горнодобывающем секторах. По итогам 2024 года объем накопленных инвестиций США в Казахстан превысил 60 млрд долларов. Казахстан, в свою очередь, укрепляет инвестиционные гарантии, развивает диалог с бизнесом и предлагает налоговые преференции в рамках новых индустриальных зон, что позволяет сохранять высокий уровень доверия со стороны американских партнеров даже на фоне изменения глобальной конъюнктуры.

Таким образом, несмотря на временные колебания в статистике, сотрудничество между Казахстаном и США сохраняет стратегическую направленность. Оно строится на принципах взаимной выгоды, открытого диалога и соблюдения международных торговых норм. Астана укрепляет статус надежного партнера Вашингтона в Центральной Азии, выступая за предсказуемость, справедливые правила торговли и развитие инновационного взаимодействия.