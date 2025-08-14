Международный валютный фонд опубликовал свежую статистику, которая фиксирует, что Казахстан вышел в лидеры постсоветского пространства по ВВП на душу населения в текущих ценах, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным МВФ, в 2025 году этот показатель в Казахстане составит 14,77 тыс. долларов, что выше, чем у России - $14,26 тыс. и Туркменистана - $13,34 тыс. долларов. Для сравнения, в Китае - 13,69 тыс.

Далее в рейтинге идут Грузия ($9,57 тыс.), Армения ($8,86 тыс.), Молдова ($8,26 тыс.), Беларусь ($7,88 тыс.), Азербайджан ($7,6 тыс.), Украина ($6,26 тыс.), Узбекистан ($3,51 тыс.), Кыргызстан ($2,75 тыс.) и Таджикистан ($1,43 тыс.).

Для Казахстана это знаковый результат, показывающий ускорение экономического развития и укрепление позиций в регионе.

Данные МВФ: Казахстан на вершине рейтинга

Согласно последним данным МВФ, в 2025 году Казахстан достиг впечатляющего уровня ВВП на душу населения — $14,77 тыс. Этот показатель рассчитывается в текущих ценах, то есть с учетом текущего уровня цен и инфляции, что делает его важным индикатором экономического благосостояния. Для сравнения, Россия, традиционно считавшаяся экономическим лидером постсоветского пространства, показала результат в $14,26 тыс., а Туркменистан, богатый энергоресурсами, — $13,34 тыс. Примечательно, что Казахстан также обошел Китай, где ВВП на душу населения составил $13,69 тыс.

Эти данные демонстрируют значительный разрыв в уровне экономического развития между странами региона. Казахстан не только лидирует, но и демонстрирует стабильный прогресс, обгоняя страны с традиционно сильными экономиками, такими как Россия, и даже крупные мировые экономики, такие как Китай.

Факторы успеха Казахстана

Достижение Казахстана можно объяснить несколькими ключевыми факторами, которые обеспечили устойчивый экономический рост и укрепление позиций страны в регионе.

Казахстан обладает одними из крупнейших запасов нефти, газа, урана и других полезных ископаемых в мире. Экспорт энергоносителей и минералов остается ключевым драйвером экономики. В последние годы страна активно работает над диверсификацией экспорта, развивая переработку сырья и увеличивая долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

Казахстан проводит последовательные реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, привлечение иностранных инвестиций и развитие инфраструктуры. Правительственные программы способствовали модернизации экономики и повышению конкурентоспособности. Привлечение инвестиций в такие сектора, как транспорт, логистика и технологии, также сыграло важную роль.

Инвестиции в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру позволили повысить уровень жизни населения. Это, в свою очередь, способствовало росту производительности труда и развитию внутреннего потребительского рынка.

Казахстан занимает стратегическое положение в Центральной Азии, выступая связующим звеном между Европой и Азией. Участие в таких инициативах, как «Один пояс, один путь», а также активное сотрудничество с Россией, Китаем, Европейским союзом и другими партнерами, усиливает экономические возможности страны.

Казахстан демонстрирует относительно высокую макроэкономическую стабильность, что выражается в низкой инфляции, устойчивом курсе национальной валюты (тенге) и сбалансированном бюджете. Политика Национального банка Казахстана и правительства способствует поддержанию экономической устойчивости даже в условиях глобальных вызовов.