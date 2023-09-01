Казахстан поднялся в рейтинге коэффициентов УЕФА

Казахстан поднялся на 34 место в рейтинге коэффициентов УЕФА. Положение страны улучшилось на две позиции после ответных матчей раунда плей-офф Лиги конференций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Напомним, что ранее в групповой раунд ЛК пробилась столичная "Астана", которая по суммам двух матчей прошла албанский "Партизани". Она является единственным представителем страны на данной стадии еврокубков. "Тобол" не смог преодолеть раунд плей-офф Лиги конференций, проиграв чешской "Виктории".
Для определения коэффициентов УЕФА сначала вычисляется среднее значение за сезон - для этого общее количество набранных баллов делится на число клубов страны, участвующих в еврокубках. А затем эта цифра суммируется с результатами предыдущих четырех сезонов.
Таким образом, Казахстан в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА поднялся с 36 на 34 место.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия - 89.178
2. Испания - 75.989
3. Италия - 71.712
4. Германия - 69.767
5. Нидерланды - 55.100
...
34. Казахстан - 10.750
Ознакомиться с полным и подробным рейтингом можно по этой ссылке.