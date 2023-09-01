Казахстан поднялся в рейтинге коэффициентов УЕФА

Казахстан поднялся на 34 место в рейтинге коэффициентов УЕФА. Положение страны улучшилось на две позиции после ответных матчей раунда плей-офф Лиги конференций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: sport-express.ru

Напомним, что ранее в групповой раунд ЛК пробилась столичная "Астана", которая по суммам двух матчей прошла албанский "Партизани". Она является единственным представителем страны на данной стадии еврокубков. "Тобол" не смог преодолеть раунд плей-офф Лиги конференций, проиграв чешской "Виктории".

Для определения коэффициентов УЕФА сначала вычисляется среднее значение за сезон - для этого общее количество набранных баллов делится на число клубов страны, участвующих в еврокубках. А затем эта цифра суммируется с результатами предыдущих четырех сезонов.

Таким образом, Казахстан в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА поднялся с 36 на 34 место.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия - 89.178

2. Испания - 75.989

3. Италия - 71.712

4. Германия - 69.767

5. Нидерланды - 55.100

...

34. Казахстан - 10.750

Ознакомиться с полным и подробным рейтингом можно по этой ссылке.