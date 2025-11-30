На данный момент воздушные суда типа Airbus соответствуют всем требованиям, их эксплуатация продолжается в штатном режиме, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Согласно директиве компании Airbus от 28 ноября на воздушных судах типа Airbus казахстанских авиакомпаний полностью завершено обновление программного обеспечения.

На данный момент воздушные суда типа Airbus соответствуют всем требованиям, их эксплуатация продолжается в штатном режиме.

"Выражаем благодарность всем пассажирам за проявленное понимание технической ситуации, регламент которой направлен исключительно на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении комитета гражданской авиации.

Комитет гражданской авиации МТ РК, авиационная администрация Казахстана, техническо-инженерный состав авиакомпаний, а также аэропорты страны оперативно провели все необходимые работы, обеспечив бесперебойное функционирование всех авиационных процессов и соблюдение высоких стандартов безопасности.