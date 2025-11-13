Казахстан представил результаты антикоррупционных реформ на площадке ОЭСР

Сегодня в Париже (Франция) начало работу третье заседание Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам общественной добропорядочности и противодействия коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АГДС

Фото: АГДС

Казахстан на этом двухдневном мероприятии представляет председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазықбай.

Председатель Агентства выразил благодарность ОЭСР за 17-летнее сотрудничество, значимым итогом которого стала публикация Обзора о добропорядочности Казахстана. Этот документ оценивает устойчивость антикоррупционных механизмов и является важным этапом реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы.

Было подчеркнуто, что Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал курс на изменение культуры госуправления.

«Мы меняем систему ценностей – от формального исполнения к осознанному служению» - сказал Дархан Жазықбай.

Ключевым элементом этой работы стало формирование системы добропорядочности на всех уровнях. В школах интегрируется программа «Адал азамат», в вузах внедряются модули по академической честности, а для госслужащих действует обязательное непрерывное обучение по этике и антикоррупции.

Развитие добропорядочности идет в связке с технологической модернизацией государственного управления. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем Послании народу Казахстана обозначил переход к новому этапу цифрового прогресса. В течение ближайших трех лет страна должна выйти на качественно новый уровень цифровой трансформации, обеспечив интеллектуальное, технологическое и институциональное обновление всех сфер деятельности. Это направление напрямую связано с повышением прозрачности государственного управления и снижением рисков коррупции. 

Цифровизация стала важным инструментом, исключающим человеческий фактор и минимизирующим коррупционные риски. Уже сегодня действует система цифрового отбора на госслужбу, которая обеспечивает равные возможности для кандидатов. Создана Единая кадровая система,  автоматизация которой охватывает тысячи подведомственных организаций, школ и детских садов. Это своего рода ключ к преодолению конфликта интересов и минимизации коррупционных рисков при приеме на работу. Отдельного внимания заслуживает первая в Центральной Азии программа AI Qyzmet по обучению государственных служащих ИИ-навыкам.

Агентство подготовило проект новой редакции Закона «О государственной службе», который будет внесён в Парламент в декабре 2025 года. Закон закрепит принципы человекоцентричности, клиентоориентированности и безупречной репутации госслужащих.

«Казахстан идёт по пути системной трансформации: от борьбы с последствиями коррупции – к предупреждению ее причин», - подчеркнул председатель агентства.

Как отмечено в докладе, Казахстан выражает интерес к присоединению к Рекомендации Совета ОЭСР по общественной добропорядочности, что подтверждает приверженность нашей Республики международным принципам добропорядочности и стандартам ООН, ОЭСР и ГРЕКО.

