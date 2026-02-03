Казахстан применяет международные обязательства в рамках действующего законодательства и требований закона — Унзила Шапак

Конституционная реформа
135
Айман Аманжолова
корреспондент

Государство вносит в текст новой Конституции основные принципы международного права, универсальные ценности и права и свободы человека, закрепленные в международных документах. Об этом на очередном заседании Комиссии по конституционной реформе заявила депутат Мажилиса, доктор юридических наук Унзила Шапак, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По ее словам, соотношение международного и национального права строится не на верховенстве или подчинении, а на принципах взаимодействия, дополнения и гармонизации. В связи с этим в предлагаемом проекте Конституции предусмотрены ключевые положения, касающиеся международных договоров.

«Если кратко обобщить положение пункта 1 статьи 5, Республика Казахстан не отказывается от международных обязательств, а, наоборот, признает их важной составной частью применимого права, регулирующего общественные отношения», – уточнила депутат.

Так, в проекте новой Конституции предусмотрен механизм применения международных договоров на территории страны, который будет определяться законами. При этом одна из главных задач – ни напрямую, ни косвенно не ограничивать и не ослаблять национальный государственный суверенитет.

«Иными словами, мы признаем международные обязательства частью действующего права, применяем их в соответствии с требованиями закона и делаем их публичными, поскольку они устанавливают обязательные правила поведения для субъектов общественных отношений», – пояснила депутат.

#Казахстан #реформа

