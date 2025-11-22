Казахстан примут в Дальневосточную региональную группу МАГАТЭ

Энергетика
40

Министерство иностранных дел республики Казахстан приветствует решение агентства, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует решение, анонсированное сегодня на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), о принятии Казахстана в Дальневосточную региональную группу Агентства.

"Вхождение Казахстана в региональную группу является важным шагом в деле восстановления суверенного равенства государств в МАГАТЭ в соответствии с Уставом и инициированной нашей страной резолюцией Генеральной конференции МАГАТЭ GC(67)/RES/15 от 29 сентября 2023 года. Это также подтверждает приверженность Астаны поддержанию мира и глобальной безопасности, укреплению режима ядерного разоружения и нераспространения.

Высоко оцениваем усилия государств-членов по восстановлению суверенного равенства в МАГАТЭ и выражаем благодарность странам-участницам Дальневосточной группы за поддержку и высокий уровень доверия", - говорится в сообщении.

Решение открывает возможность Казахстану полноправно участвовать в работе руководящих органов МАГАТЭ. Наша страна, как активный участник международных усилий, направленных на построение мира, свободного от угроз оружия массового уничтожения, готова и далее вносить конструктивный вклад в развитие мирного использования атомной энергии, ответственного применения ядерных технологий и укрепление международных механизмов доверия и транспарентности.

#МИД РК #МАГАТЭ #энергетика

