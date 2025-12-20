"Развитие «чистой» энергетики рассматривается нами как стратегический долговременный приоритет. Казахстан заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей с применением «зеленых» технологий. В условиях геополитической нестабильности и растущего спроса на энергию углеводородные ресурсы сохранят свое важное значение в обеспечении устойчивости мировой экономики. Мы исходим из необходимости сбалансированного и справедливого энергетического перехода", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".