По данным международных организаций, ежегодно тысячи мужчин, женщин и детей становятся жертвами торговли людьми как внутри своих стран, так и за их пределами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

Это транснациональное преступление не имеет границ и затрагивает государства независимо от их роли в преступной цепочке: страны происхождения, транзита или назначения. В 2013 году 30 июля резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН было официально провозглашено Всемирным днем борьбы с торговлей людьми.

Казахстан как участник международных соглашений руководствуется положениями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми. Протоколом под торговлей людьми понимаются вербовка, транспортировка, передача, укрывательство или получение лиц с целью эксплуатации, в том числе путем угроз, силы, похищения, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью, а также подкупа. Формы эксплуатации - сексуальная, принудительный труд, рабство, подневольное состояние, а также изъятие органов.

В Республике Казахстан принят и реализуется Закон «О противодействии торговле людьми», программы по оказанию помощи и реабилитации пострадавших, информационно-разъяснительные кампании среди населения.

В 2025 году темой Всемирного дня борьбы с торговлей людьми определена: «Торговля людьми — это организованная преступность. Давайте работать вместе, чтобы положить конец всем формам эксплуатации». В рамках поддержки международной инициативы МВД совместно с заинтересованными государственными органами и общественными организациями проводит 30–31 июля республиканскую информационную кампанию под лозунгом «Едины в борьбе с торговлей людьми!»

В ее рамках планируется:

• распространение информационных материалов с разъяснением признаков торговли людьми и номерами телефонов доверия;

• проведение консультаций правового характера;

• иные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения.

Каждый гражданин может внести свой вклад в борьбу с торговлей людьми:

• изучайте информацию о данной проблеме и делитесь ею с окружающими;

• поддерживайте профильные организации и участвуйте в благотворительных инициативах;

• при наличии подозрений на торговлю людьми — немедленно обращайтесь в органы внутренних дел.