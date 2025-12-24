В текущем маркетинговом году на экспорт отправлены рекордные 13,4 млн тонн зерновых, что является беспрецедентным показателем. С учетом кормовой муки объем превысил 15 млн тонн. Такую информацию озвучил глава МСХ Айдарбек Сапаров, выступая на серии итоговых пресс-конференций Правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Из нового урожая на сегодняшний день уже экспортировано 3,9 млн тонн зерна, что на 13,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Общий экспортный потенциал страны оценивается в 13 млн тонн.

Продукция казахстанских аграриев поставляется в 45 государств. Как отметил Айдарбек Сапаров, активный экспорт играет ключевую роль в стабилизации внутреннего рынка. Поскольку в Казахстане производится зерна в 2-3 раза больше внутренней потребности, вывоз излишков снимает давление на цены внутри Казахстана.

«Высокий экспорт – это не только имидж, это прямая экономическая выгода. В страну поступает валютная выручка, которая поддерживает курс национальной валюты. Фермеры, получая доход от продаж на внешних рынках, инвестируют эти средства в обновление техники и развитие производства», — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что в этом году стартовала также поставка на ряд нетрадиционных рынков, в том числе в Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, ОАЭ, а также в страны Северной Африки – Марокко, Алжир и Египет.