Фото: УЕФА

Греция разгромно проиграла Хорватии со счетом 0:6 и очень сильно осложнила свой путь на Евро-2026. Последнюю игру в группе против Швеции Греция сыграет дома - 15 апреля в 21:00. И чтобы догнать Казахстан грекам нужно обыгрывать шведов с разницей плюс 8.

Венгрия свой матч выиграла у Черногории со счетом 3:2. Сейчас у них 9 очков, но дальше играют с лидером группы - Словенией.

Скорее всего, у Венгрии останется 9 очков, могут и 10 - тогда будут смотреть разницу голов. Напомним, "матч жизни" венгры проиграли Норвегии - 2:4. Если сотворят сенсацию, то у Казахстана есть Греция, Румыния и Словакия.

Румыния сенсационно проиграла Германии - 1:2. И теперь рискует не попасть в стыки. 15 апреля румыны сыграют с лидером группы - Украиной.

А Словакия также неожиданно проиграла Молдове - 3:5. Последний матч у словаков против лидера группы - Польши. Также, как и Румыния рискуют не попасть в стыки.

Бельгия в последнем туре играет на выезде с Австрией, у которой пять поражений подряд. Первый матч Бельгия выиграла 7:2. Поэтому, скорее всего, бельгийцы точно наберут очки, а чтобы обойти Казахстан им достаточно даже ничьи.

Казахстан переместился с 3-го на 4-е место в таблице лучших вторых мест, но теперь шансов на выход стало в четыре раза больше.