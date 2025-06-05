Казахстан вкладывает в развитие СВМДА

Политика
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Казахстан предоставил сотрудникам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии статус международных гражданских служащих и сделал взнос в бюджет организации – 1,2 миллиона долларов США, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Секретариат СВМДА

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев передал Генеральному секретарю СВМДА Кайрату Сарыбаю инструмент ратификации соответствующего Протокола, а также символический чек, отражающий добровольный вклад Казахстана в бюджет Секретариата.

Было отмечено, что этот шаг в очередной раз подтверждает статус Казахстана как самого последовательного, надежного и щедрого донора бюджета организации, ведь основная часть добровольных взносов в СВМДА поступает именно от нашей страны. Кроме того, РК командирует наибольшее число сотрудников для работы в Секретариате, что свидетельствует о ее глубокой приверженности поддержке СВМДА.

Еще одним значимым вкладом Республики Казахстан в развитие организации стало строительство отдельного здания для штаб-квартиры организации в Астане.

- Ратификация Протокола стала важным шагом к приведению условий труда и пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан в соответствие с международными стандартами, в том числе с теми, что приняты в системе ООН. Таким образом, был реализован Кластер 3 Дорожной карты трансформации СВМДА, что приближает нас к нашей стратегической цели - преобразованию СВМДА в полноценную международную организацию, - отметил Кайрат Сарыбай.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года».

#Казахстан #бюджет #СВМДА #секретариат

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