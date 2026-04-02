Казахстан вошел в ТОП-6 мира по сельхозугодьям

Сельское хозяйство
Дана Аменова
специальный корреспондент

В последние годы в стране реализуется стратегия диверсификации сельского хозяйства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по площади сельскохозяйственных угодий. По данным Продовольственной  сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), представленным Всемирным банком, страна занимает шестое место, уступая лишь Китаю, США, Австралии, Бразилии и России, сообщает Kazpravda.kz 

Важно отметить, что в эту площадь входят не только пахотные земли, но и обширные пастбища, которые составляют значительную часть сельхозугодий Казахстана. Это отличает страну от ряда других аграрных держав, где выше доля интенсивно обрабатываемых земель.

Разные страны мира специализируются на производстве определённых сельскохозяйственных культур. Так, США являются крупнейшим производителем кукурузы, Бразилия лидирует по производству сои и сахарного тростника, а Австралия известна как крупный экспортёр пшеницы.

Казахстан традиционно ориентирован на выращивание зерновых культур, прежде всего пшеницы и ячменя, однако структура посевов постепенно меняется.

В последние годы в стране реализуется стратегия диверсификации сельского хозяйства. В частности, Казахстан сокращает площади под пшеницей и увеличивает посевы более рентабельных культур.

Как отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, приоритет отдается масличным, кормовым культурам, а также ячменю и картофелю.

Согласно последним данным, общая посевная площадь в Казахстане составляет 23,8 млн гектаров, что на 180 тыс. гектаров больше, чем годом ранее. При этом площадь пшеницы сокращается на 125 тыс. гектаров и составляет около 12,1 млн гектаров. Одновременно увеличиваются площади под масличными культурами, кормовыми культурами и ячменём.

Такие изменения связаны с необходимостью повышения эффективности сельского хозяйства, адаптации к климатическим условиям и снижением зависимости от колебаний мировых цен на зерно. Переход к более прибыльным культурам рассматривается как важный шаг в развитии аграрного сектора страны.

Таким образом, обладая значительными земельными ресурсами, Казахстан постепенно трансформирует свою аграрную модель, делая акцент на устойчивость, рентабельность и диверсификацию производства.

#ООН #ФАО #сельхозугодья

