Фото: пресс-служба НОК РК

На проходящем в Сингапуре конгрессе World Aquatics объявили места проведения этапов Кубка мира по плаванию Silk Road-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Так, первый этап состоится в Баку (Азербайджан). Затем ЭКМ переместится в Ташкент (Узбекистан).

Заключительный третий ЭКМ будет принимать Астана. Казахстан впервые в истории выбран местом проведения подобного крупного турнира.

В соревнованиях примут участие звезды мирового плавания, в числе которых победители и призеры Олимпийских игр, мировых первенств, а также рекордсмены мира.

Даты проведения всех этапов Кубка мира будут объявлены позже.