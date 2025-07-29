Казахстан впервые примет этап Кубка мира по плаванию
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РК впервые в истории выбрали местом проведения подобного крупного турнира
На проходящем в Сингапуре конгрессе World Aquatics объявили места проведения этапов Кубка мира по плаванию Silk Road-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Так, первый этап состоится в Баку (Азербайджан). Затем ЭКМ переместится в Ташкент (Узбекистан).
Заключительный третий ЭКМ будет принимать Астана. Казахстан впервые в истории выбран местом проведения подобного крупного турнира.
В соревнованиях примут участие звезды мирового плавания, в числе которых победители и призеры Олимпийских игр, мировых первенств, а также рекордсмены мира.
Даты проведения всех этапов Кубка мира будут объявлены позже.