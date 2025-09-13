Казахстан запускает 202 инвестпроекта для снижения импортозависимости в сфере АПК

Сельское хозяйство
121

Во исполнение поручений Главы государства вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел совещание, посвященное масштабированию проектов в агропромышленном комплексе и сдерживанию инфляции, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы представил проект концепции «Заказ на инвестиции» – перечень из 202 проектов по 12 направлениям АПК на 2025–2027 гг.

«Мы сформировали концепцию «Заказ на инвестиции» из 202 проектов, которые позволят насытить внутренний рынок востребованными продуктами питания и перейти от импортозамещения к развитию экспорта», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Ключевые направления «Заказа на инвестиции» – производство продуктов с высокой импортозависимостью: мяса птицы (обеспеченность 79%), сыров и творога (52%), сахара (33%), колбасных изделий (60%), рыбной продукции (67%). Остальные проекты направлены на экспорт и глубокую переработку – зерна, картофеля, плодоовощных культур, шкур и шерсти, а также строительство молочнотоварных ферм, тепличных комплексов и хранилищ.

По мясу птицы ожидается переход на полное самообеспечение уже в этом году и рост экспорта за счет новых проектов. В молочной отрасли третий год реализуется большой проект, это льготное кредитование под 2,5% годовых строительства молочнотоварных ферм (МТФ). Уже введены в эксплуатацию 49 новых и расширенных МТФ, еще 20 планируется запустить до конца этого года и 17 – в следующем году. Благодаря Большому проекту ожидается, что в течение 2-3 лет в стране будет полностью покрыт внутренний спрос на сырье. По теплицам реализуются крупные проекты в Шымкенте, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях, что обеспечит овощами страну в межсезонье.

Отдельное внимание уделено развитию переработки картофеля и плодоовощной продукции. В работе – проекты с Pepsico и иранской Solico, а также еще 27 инициатив, которые позволят значительно увеличить переработку картофеля, фруктов и бахчевых в Казахстане.

Министерство торговли и интеграции представило анализ влияния импорта на инфляцию по социально значимым продуктам (СЗПТ). В среднем доля импортных брендов среди СЗПТ составляет 16,5%, в приграничных регионах до 50%. Наименьшая доля импорта – в Туркестанской (8,4%), Кызылординской (7,6%), Алматинской (7,3%) и Абайской (2,8%) областях. Вклад импортируемой инфляции в общем индексе СЗПТ за полугодие составил 32%.

«Анализ данных оператора фискальных данных позволил выделить 234 зарубежных бренда по всем социально значимым продуктам питания, представленных в магазинах страны. В целом 97% импорта СЗПТ приходится на страны ЕАЭС:  Россия –  184 бренда, Беларусь –  23, Кыргызстан –  10. Также на рынке Казахстана присутствуют товары категории СЗПТ из Италии, Индии, Китая, Пакистана, Турции,   однако их доля не превышает 2%», — отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Совместно с Комитетом госдоходов Министерство торговли и интеграции продолжается пилот по оцифровке торговых потоков, позволяющий отслеживать ассортимент зарубежных брендов и понимать предпочтения граждан. По итогам завершения пилота акиматы в режиме реального времени смогут оценить влияние импорта на их регионы и тем самым эффективно обеспечить точечное наращивание отечественной продукции под нужды и потребности своих жителей.

«Переход на полное самообеспечение продуктами питания не только укрепит продовольственную безопасность, но и станет фактором стабилизации цен. В то же время при разработке проектов надо опираться на проверенные технологии и тщательно просчитывать сырьевую базу, особенно в проектах, рассчитанных на использование влаголюбивых культур», — подчеркнул Серик Жумангарин.

#инвестиции #АПК #импортозамещение

Популярное

Все
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Всем кофе!
Мир и будущее – через право
Обсуждены вопросы безопасности
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Завтра – День семьи
Важная повестка дня
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Новый ресурсный центр для особенных детей
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Началось возведение энергоблока
Продукты исламского финансирования уже начали работать
В приоритете – доступность и качество
Футбол – на коммерческие рельсы
Дорога, которой практически нет
Заплыв с телохранителями
Кластеризация: казахстанский опыт
Секрет четы Мекебаевых – в уважении традиций
Три поколения династии Бектасовых
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
В Казахстане намерены ввести ответственность за рассылку SMS с рекламой казино и азартных игр
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO
Технологии для удобства жизни
Решить квартирный вопрос
Вопреки капризам природы
Жемчужина национального искусства
Вышел тизер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
В Атбасаре осужден врач, выманивший у пациентки 1,5 млн тенге
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

Айдарбек Сапаров: Качественное исполнение поручений Главы г…
Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3…
В Казахстане стартует программа «Игілік» по развитию племен…
В Казахстане заготовлено 28,9 млн тонн кормов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]